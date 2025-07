Prima cedola corta in arrivo per il BTp a 7 anni in asta questo venerdì

Venerdì 11 luglio il Tesoro emetterà in asta la sesta tranche del BTp a 7 anni (ISIN: IT0005647265) con l’obiettivo di raccogliere tra 3 e 3,5 miliardi di euro. All’asta supplementare di lunedì 14 saranno offerti fino ad altri 700 milioni. Questa scadenza venne lanciata in aprile tramite collocamento sindacato. A fronte degli 8 miliardi offerti, le richieste ammontarono a 50,6 miliardi. Il prezzo di aggiudicazione fu appena sotto la pari, mentre oggi si attesta in area 101. Questo bond staccherà a giorni la prima cedola corta.

Calcolo cedola corta

A proposito di cedola, il BTp a 7 anni di cui stiamo parlando offre il 3,25% annuo lordo.

Ciò presuppone che ogni 6 mesi il tasso accreditato sul conto dell’obbligazionista sia dell’1,625%. Tuttavia, il prossimo 15 luglio l’accredito sarà eccezionalmente solo dello 0,72710%. Al netto dell’imposta, lo 0,64%: 6,4 euro per ogni lotto minimo di 1.000 euro nominali posseduti.

Perché questa cifra inferiore ai 16,25 euro lordi (14,22 euro netti) che l’investitore si ritroverà sul conto a ogni successiva data di pagamento semestrale? La cedola corta si deve al fatto che l’emissione avvenne formalmente in data 25 aprile, cioè 81 giorni precedenti al primo pagamento. Questo periodo deve essere rapportato ai 181 giorni dell’intero semestre 15-1/15-7. Da tale proporzione arriviamo alla determinazione del tasso di cui sopra.

Rateo passivo

Il BTp a 7 anni arriverà a scadenza in data 15 luglio 2032. Oltre alla prima cedola corta, staccherà altre 14 cedole semestrali piene. Alla quotazione di mercato attuale, offre un rendimento lordo del 3,10%. Si tratta di un buon investimento a medio-lungo termine e con qualche appeal speculativo in un contesto di calo dei tassi. L’acquirente in asta dovrà versare, oltre al prezzo di aggiudicazione, anche il rateo dell’interesse e coincidente con l’intera cedola semestrale.

In altre parole, se prenotassi 10.000 euro di capitale nominale, pagherei un rateo passivo netto di 142,19 euro. Si tratterebbe di una semplice partita di giro, visto che il Tesoro mi pagherebbe la stessa somma per quel giorno. E alle quotazioni attuali sborserei qualcosa come 10.100 euro per aggiudicarmi il bond. Sui 100 euro sopra la pari maturerei un credito d’imposta di 12,50 euro in relazione alla minusvalenza che accuserei alla scadenza, quando il rimborso mi verrebbe effettuato per 10.000 euro.

