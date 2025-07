Così non si può, i prezzi dei libri scolastici sono aumentati di oltre 600 euro

Brutte notizie, anzi bruttissime! Nel 2025 le famiglie italiane devono fare i conti con un nuovo aumento dei prezzi dei libri scolastici. Secondo l’Associazione Italiana Editori (AIE), i costi medi dei testi sono cresciuti dell’1,7% per la scuola secondaria di primo grado e dell’1,8% per la scuola secondaria di secondo grado. Anche se il dato appare contenuto, in realtà per un nucleo familiare con più figli può tradursi in una spesa extra fino a 620 euro rispetto all’anno precedente. L’inflazione, che a maggio 2024 è stata rilevata dall’Istat al 1,7% su base annua, incide direttamente sui costi editoriali e di distribuzione, generando un effetto a catena sul prezzo finale.

La situazione ha riaperto il dibattito sull’introduzione di misure di sostegno per le famiglie, soprattutto per quelle con redditi medio-bassi. L’AIE ha lanciato un appello al Governo affinché i libri di testo rientrino tra le spese scolastiche detraibili, consentendo così una riduzione dell’impatto economico.

Prezzi libri scolastici in crescita e difficoltà per le famiglie

L’acquisto dei libri scolastici rappresenta ogni anno una voce di spesa rilevante per milioni di famiglie italiane. Nel 2025, il rincaro medio sembra allinearsi all’andamento dell’inflazione, ma la percezione tra i cittadini è di un aumento ben più pesante. I genitori segnalano che, oltre ai libri, anche altri materiali scolastici hanno subito aumenti consistenti, aggravando ulteriormente il bilancio familiare.

Le cause di questo fenomeno sono molteplici. Da un lato l’aumento del costo della carta e delle materie prime, dall’altro le difficoltà logistiche e i rincari energetici che pesano sull’intero comparto editoriale.

Gli editori sottolineano di aver cercato di contenere gli aumenti, ma senza un intervento strutturale il trend potrebbe continuare anche nei prossimi anni.

Detrazione fiscale per i libri scolastici: la proposta dell’AIE

Attualmente, la legge di bilancio 2025 ha previsto l’innalzamento del tetto massimo per le spese scolastiche detraibili da 800 a 1.000 euro per ciascun studente, con una detrazione pari al 19%. Tuttavia, i libri di testo non rientrano tra le spese agevolabili. L’AIE chiede che questa esclusione venga eliminata, permettendo ai genitori di recuperare una parte significativa della somma spesa per i testi scolastici.

Secondo l’associazione, l’introduzione della detrazione fiscale sui libri sarebbe una misura concreta per sostenere il diritto allo studio e alleggerire il carico economico delle famiglie. Si tratta di una proposta che ha già raccolto l’attenzione di alcune forze politiche, ma che richiede ancora un confronto in sede parlamentare per essere approvata.

Bonus regionali e altre misure di sostegno

Oltre alla proposta nazionale, alcune Regioni hanno già attivato iniziative per supportare le famiglie. I bonus libri scolastici per l’anno scolastico 2025-2026 sono destinati ai nuclei con determinati requisiti di reddito e prevedono contributi variabili per l’acquisto dei testi. Ogni Regione definisce importi e modalità di erogazione, con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e garantire l’accesso all’istruzione a tutti gli studenti.

Queste misure, seppur utili, non sono sufficienti a risolvere il problema a livello nazionale. L’AIE ribadisce l’importanza di un intervento statale per estendere gli aiuti a tutte le famiglie in difficoltà, evitando che l’aumento dei prezzi renda i libri scolastici un lusso per pochi. In conclusione, l’aumento dei prezzi dei libri scolastici nel 2025 rappresenta una sfida per il sistema educativo e per il bilancio delle famiglie. La proposta di una detrazione fiscale e i bonus regionali sono passi importanti, ma servono politiche più incisive per garantire un’istruzione accessibile e di qualità per tutti.

In sintesi.