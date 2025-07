Precompilata 2025: assistenza potenziata per l’invio prima delle ferie estive

Con l’avvicinarsi delle ferie estive, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di introdurre misure straordinarie per agevolare i cittadini nel completamento della propria dichiarazione dei redditi. L’obiettivo è quello di semplificare l’accesso ai servizi legati alla dichiarazione precompilata 2025, offrendo più tempo e canali diversificati per ottenere supporto.

Precompilata 2025: aperture straordinarie negli uffici

Martedì 8 luglio rappresenta una data chiave per i contribuenti che intendono chiudere le pratiche fiscali prima della pausa estiva. In questa giornata, ben 176 sedi dell’Agenzia, distribuite su tutto il territorio nazionale, estenderanno il proprio orario di apertura oltre il consueto, consentendo a molti di ricevere supporto mirato per la gestione della dichiarazione redditi precompilata 2025 (730 precompilato e Modello Redditi precompilato).

L’estensione oraria è pensata in particolare per facilitare coloro che non riescono a recarsi agli sportelli durante i normali orari d’ufficio. Le fasce straordinarie di apertura possono variare da regione a regione e sono consultabili all’interno della sezione “avvisi” delle pagine regionali del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Modalità di prenotazione: tutto online

Per accedere a questo servizio straordinario, è necessario effettuare una prenotazione preventiva tramite il sistema online dedicato. Una volta raggiunta la sezione “Prenota un appuntamento” sul portale istituzionale dell’Agenzia Entrate, occorre selezionare l’opzione relativa alla dichiarazione precompilata e scegliere l’orario disponibile più comodo.

Il servizio è rivolto esclusivamente ai contribuenti privati, escludendo quindi i professionisti del settore fiscale. Il supporto offerto riguarda sia la semplice consultazione della precompilata 2025, sia le eventuali modifiche e l’invio finale.

Potenziamento del call center: sabato eccezionale

L’Agenzia delle Entrate ha previsto anche un potenziamento del servizio telefonico, con un’apertura straordinaria del call center per sabato 12 luglio, dalle ore 9 alle ore 13.

Si tratta di un’ulteriore opportunità per ricevere assistenza qualificata senza doversi recare fisicamente in sede.

Durante questa fascia oraria, sarà possibile mettersi in contatto con un operatore utilizzando i seguenti numeri:

800.90.96.96 per chi chiama da linea fissa,

06.97.61.76.89 per le chiamate da cellulare,

0039.06.45.47.04.68 per chi si trova all’estero.

Il servizio è gestito da personale specializzato e, al termine della conversazione, gli utenti avranno la possibilità di fornire un riscontro anonimo sulla qualità dell’assistenza ricevuta. Questo approccio orientato all’ascolto consente all’Agenzia di migliorare costantemente il livello dei propri servizi.

Un portale dedicato per la precompilata 2025

Per tutta la durata della stagione dichiarativa, resta attivo il sito “Infoprecompilata”, punto di riferimento digitale per i contribuenti che desiderano informazioni sempre aggiornate sulla propria situazione fiscale.

Nel portale sono disponibili numerosi contenuti utili, tra cui:

Le risposte alle domande più frequenti (FAQ),

Le istruzioni dettagliate per accedere, consultare e inviare la dichiarazione precompilata 2025, con o senza modifiche,

Guide tematiche sulle detrazioni e le agevolazioni previste per l’anno d’imposta in corso.

L’aggiornamento costante di queste risorse rende il sito un valido alleato per chi preferisce gestire in autonomia la propria pratica fiscale, pur senza rinunciare a un supporto chiaro e puntuale.

Una strategia per anticipare i tempi

La campagna straordinaria dell’Agenzia delle Entrate si inserisce in un contesto in cui sempre più cittadini scelgono di completare l’invio della dichiarazione in anticipo rispetto alla scadenza ufficiale. Anticipare questa operazione consente non solo di evitare le code e i disagi dell’ultimo momento, ma anche di godersi le vacanze estive con maggiore serenità.

In particolare, grazie alla precompilata 2025, molti adempimenti risultano semplificati. L’Agenzia mette infatti a disposizione una dichiarazione già popolata con i dati fiscali noti, che possono essere semplicemente confermati oppure modificati qualora siano presenti elementi non corretti o incompleti.

Questa modalità non solo riduce il rischio di errori, ma consente anche tempi più rapidi per eventuali rimborsi a credito. Proprio per questo, le giornate di apertura straordinaria e l’ampliamento dei canali di contatto rappresentano strumenti fondamentali per aumentare il numero di contribuenti che scelgono l’autonomia digitale.

Focus sull’accessibilità

L’intera struttura della campagna di assistenza straordinaria è orientata all’inclusività. L’obiettivo è garantire l’accesso ai servizi anche a coloro che hanno minore dimestichezza con gli strumenti digitali o che, per motivi lavorativi, non possono usufruire dei normali orari d’apertura.

In questa direzione si inseriscono sia le aperture serali degli uffici, sia l’attivazione del call center di sabato. Due iniziative che rispondono a una logica di servizio pubblico moderno, capace di adattarsi alle esigenze reali della popolazione.

L’importanza del supporto personalizzato per la precompilata 2025

L’assistenza fornita in presenza o telefonicamente non si limita alla risoluzione di dubbi tecnici. Spesso, infatti, i contribuenti hanno bisogno di essere guidati nell’interpretazione di dati complessi o nel riconoscimento delle agevolazioni a cui hanno diritto. Il contatto diretto con un operatore esperto consente di sciogliere queste incertezze e procedere all’invio in modo sicuro e consapevole.

Tutto ciò rafforza l’idea di una dichiarazione precompilata 2025 non solo come strumento digitale, ma anche come processo accompagnato e tutelato, in cui il cittadino non è mai lasciato solo.

Riassumendo