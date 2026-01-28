Plusvalenze nel calcio: come nascono, quando sono sospette e cosa rischiano i club

Le plusvalenze nel calcio sono un meccanismo contabile normale. Quando un calciatore viene ceduto a un prezzo superiore al suo valore residuo a bilancio, la differenza genera un ricavo. In un settore dove i ricavi sportivi oscillano (diritti TV, premi UEFA, botteghino) queste operazioni diventano spesso una leva per “stabilizzare” i conti a fine esercizio.

Il punto critico nasce quando la plusvalenza non deriva da un reale valore di mercato, ma da valutazioni gonfiate o da operazioni costruite per abbellire i bilanci. Proprio perché non esiste un “listino ufficiale” dei calciatori, dimostrare l’alterazione non è semplice. Per questo le procure (sportive o ordinarie) tendono a intervenire quando emergono schemi ripetuti, scambi incrociati, documenti interni o incongruenze tra valori dichiarati e logiche economiche.

In questi casi le operazioni di acquisto e vendita di calciatori non sono più solo un tema contabile, ma diventano un possibile terreno di contestazioni su correttezza del bilancio, trasparenza verso il mercato e rispetto delle regole sportive.

Plusvalenze nel calco: quando scattano le indagini

Le indagini sulle plusvalenze nel calcio scattano di solito in presenza di indicatori ricorrenti, più che per una singola operazione isolata:

scambi “a specchio” con valori simili – due club si scambiano calciatori attribuendo valori elevati e simmetrici. Anche senza esborso netto rilevante, ciascuno può registrare un ricavo immediato. Se lo schema si ripete, l’attenzione aumenta: le plusvalenze nel calcio diventano uno strumento per spostare utili nel breve periodo.

valori elevati per calciatori con impatto sportivo minimo – operazioni su giovani o riserve con cifre considerate anomale rispetto a minutaggio, categoria di provenienza o parametri comparabili. Da sole non bastano a provare un illecito, ma possono alimentare sospetti sulle plusvalenze nel calcio.

ricorso massiccio alle plusvalenze a fine anno – quando una società chiude ripetutamente i bilanci “in extremis” grazie a cessioni e scambi dell’ultimo mese, la sostenibilità economica può apparire appesa alle plusvalenze nel calcio più che ai ricavi strutturali.

Elementi documentali o comunicazioni interne

Nella pratica investigativa, il salto di qualità avviene quando emergono carte (mail, appunti, chat) che indicano l’intento di raggiungere obiettivi di bilancio tramite valutazioni concordate. In assenza di prove documentali, le plusvalenze nel calcio restano un’area grigia difficile da trasformare in condanna.

Senza ricorrere a ricerche in tempo reale, gli esempi più citati negli ultimi anni restano casi che hanno fatto scuola per modalità e conseguenze. Emblematico resta il filone legato a Juventus (inchieste e procedimenti sportivi legati a operazioni di mercato e rappresentazione contabile). Spicca anche l’attenzione investigativa su alcune operazioni del Napoli. Il caso è quello del dossier legato all’acquisto/cessione collegata a Victor Osimhen, spesso richiamato nel dibattito pubblico sulle plusvalenze nel calcio).

Questi casi hanno contribuito a fissare un punto: l’attenzione non si concentra sulla “plusvalenza” in sé, ma sull’eventuale falsificazione della rappresentazione economica e finanziaria.

Nel 2025/2026, lo scenario che tende a riproporsi nel sistema è quello dei controlli più stringenti su sostenibilità e correttezza dei conti, anche per effetto dei vincoli federali e dell’ecosistema UEFA.

In questo contesto, le plusvalenze nel calcio continuano a essere uno strumento contabile lecito, ma vengono osservate con maggiore diffidenza quando diventano la principale fonte di equilibrio di bilancio. In pratica, più una società dipende dalle plusvalenze nel calcio per chiudere in utile o rispettare parametri, più aumenta il rischio di verifiche, richieste documentali e contestazioni.

Plusvalenze nel calcio: quali sanzioni possono arrivare in caso di condanna

Va ricordato che “società indagate” non equivale a “società colpevoli”: l’indagine è una fase di accertamento. Tuttavia, la storia recente insegna che la combinazione tra operazioni ripetute, scambi incrociati e prove documentali può trasformare l’attenzione sulle plusvalenze nel calcio in procedimenti con impatti sportivi concreti.

Se una società viene ritenuta responsabile, le conseguenze possono muoversi su più piani. Sul versante sportivo, le sanzioni tipiche includono:

penalizzazione di punti in classifica (anche retroattiva o in stagioni diverse, a seconda delle norme applicate e del momento dell’accertamento);

ammende e inibizioni/squalifiche per dirigenti e amministratori;

nei casi più gravi, esclusioni da competizioni o limitazioni legate alle licenze, con possibili effetti anche sull’accesso alle coppe.

Sul versante civilistico/penale, quando l’ipotesi riguarda la rappresentazione non corretta dei conti o comunicazioni societarie, possono entrare in gioco contestazioni legate alla correttezza del bilancio e agli obblighi informativi, con conseguenze su amministratori e società secondo le fattispecie ipotizzate dagli inquirenti. Anche qui, il cuore del tema non è la cessione in sé: è la distanza tra realtà economica e racconto contabile. In altre parole, le plusvalenze nel calcio diventano un problema quando vengono usate per costruire un’immagine finanziaria non veritiera.

In sintesi, le plusvalenze nel calcio restano un meccanismo fisiologico del mercato dei trasferimenti, ma diventano terreno di indagine quando assumono i tratti di una scorciatoia sistematica per aggiustare i bilanci, soprattutto se accompagnata da elementi che indicano valutazioni “concordate” o non aderenti a logiche economiche verificabili. E proprio per questo, nel calcio moderno, il confine tra gestione creativa e illecito passa sempre più dalla tracciabilità e dalla sostanza delle operazioni di plusvalenze nel calcio.

