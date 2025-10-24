Sindrome da burnout, lavoro troppo logorante, problemi a svolgerlo oltre una determinata età e così via dicendo. Le problematiche che possono portare un lavoro ad essere considerato logorante, o come si dice di questi tempi, usurante o gravoso, sono molteplici. Esistono già degli elenchi di attività lavorative che vengono considerate in questo modo e che consentono uscite dal lavoro in anticipo. Ma come sempre quando si approfondisce il campo su misure di pensionamento che consentono uscite anticipate solo a determinate categorie, parlare di discriminazioni non è azzardato. Perché per la pensione usuranti di quota 97,6 per esempio, c’è chi sostiene che l’attività lavorativa che svolge dovrebbe essere incluse nel novero di quelle che permettono l’accesso a quello scivolo.

Ma questo vale anche per i gravosi di quota 41 precoci o dell’Ape sociale. Per esempio l’Anief, uno dei sindacati più importanti della scuola, pretende l’estensione della quota 97,6 anche al personale di questo comparto.

Per la pensione una nuova categoria dentro quota 97,6 e via dal lavoro prima dei 62 anni

In base alle ultime dichiarazioni del presidente nazionale dell’Anief, cioè Marcello Pacifico, come si legge su diversi siti e media del settore, servirebbe riconoscere il lavoro svolto dal personale scolastico come usurante.

E questo dovrebbe portare i lavoratori del comparto ad uscire come oggi fanno gli addetti delle linee a catena delle fabbriche, oppure come fanno gli autisti dei mezzi di trasporto pubblici.

In pratica, via dalla scuola a partire dai 61 anni e 7 mesi di età con 35 anni di contributi minimi versati e con il contestuale raggiungimento della quota 97,6.

Quando si parla di pensioni a quote occorre capire come funziona il meccanismo.

E nello specifico dello scivolo usuranti, raggiungere la quota 97,6 significa sommare età, minimo 61,7 come detto prima, e contributivo, minimo 35 anni, ma aggiungendo anche le altre frazioni di anno. Perché è evidente che se si sommano le due soglie minime previste per le due età (anagrafica e contributiva, ndr), si arriva a 96,7.

I lavori logoranti devono essere interrotti prima

Anche nella scuola quindi, alla pari di tanti altri settori, si va nella direzione di fare entrare quelle determinate attività lavorative dentro il perimetro del lavoro usurante. In passato molte altre volte si era discusso di una estensione delle categorie di lavoro da considerare agevolate in materia di pensionamento.

Come detto, la discussione è stata da sempre al centro del dibattito politico sulle pensioni. Ed ha riguardato anche misure come l’Ape sociale e la quota 41 precoci. Misure che hanno 15 attività di lavoro gravoso come utili ai benefici del pensionamento anticipato. Ma se si parla di scuola, non è la prima volta che si avviano discussioni sul consentire dei pensionamenti anticipati al personale scolastico.

E sempre da Anief in passato erano arrivate proposte, avvalorate anche da petizioni e raccolte firme, per consentire le uscite a 60 anni a questi lavoratori. Fu proposto per esempio il riscatto agevolato a 900 euro per anno, del percorso di laurea.

Perché per insegnare oggi è pretesa la laurea e il percorso di studio tende ad allungare l’età di ingresso dei lavoratori nel mondo della scuola.

Oltretutto, per altri lavoratori dello Stato come per esempio le Forze di Sicurezza, si può ancora uscire dal servizio con 36 anni di versamenti. Una cosa che nella scuola si poteva fare solo in passato.

Ecco quindi che il settore adesso deve essere tutelato meglio dal punto di vista previdenziale. E se non è possibile mandare a riposo a 60 anni i lavoratori, almeno la pensione con quota 97,6 dovrebbe diventare realtà.