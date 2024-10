Pensioni minime, obiettivo oltre 621 euro nel 2025

Il tema delle pensioni minime è al centro delle discussioni del governo, che sta studiando nuovi interventi per garantire un aumento delle pensioni più basse. L’obiettivo principale è quello di superare la soglia attuale e portarle a oltre 621 euro mensili, oltre che introdurre ulteriori incentivi per scoraggiare il pensionamento anticipato, promuovendo invece la permanenza dei lavoratori nel mercato del lavoro.

Secondo fonti interne ai tecnici del settore previdenziale, la proposta in esame punterebbe, dunque, a compiere un ulteriore passo avanti nel miglioramento delle pensioni minime.

Nuovo scenario per le pensioni minime

Questo intervento rappresenterebbe una risposta alle preoccupazioni crescenti sul potere d’acquisto delle pensioni più basse, spesso insufficiente a garantire un tenore di vita dignitoso per molti anziani.

Le pensioni minime, che dal 2024 ammontano a circa 614,77 euro, dovrebbero beneficiare non solo del prolungamento dell’aumento già previsto, ma anche di un incremento aggiuntivo per adeguarsi all’inflazione, attualmente stimata intorno all’1%. Questo porterà le pensioni minime a raggiungere oltre i 621 euro mensili e, possibilmente, a superare tale cifra. In questo contesto, il governo intenderebbe destinare nuove risorse per consolidare l’incremento, trasformando quella che inizialmente era stata definita una misura temporanea in un intervento stabile.

L’anno scorso, per l’incremento straordinario del 2,7% delle pensioni più basse, sono stati stanziati 379 milioni di euro, coinvolgendo circa 1,8 milioni di pensionati. L’idea attuale è di replicare questo sforzo, ma con una prospettiva di lungo termine, per garantire un sostegno economico maggiore a chi percepisce gli assegni minimi.

Incentivi per rimanere al lavoro

Parallelamente agli interventi sulle pensioni minime, il governo starebbe valutando l’introduzione di nuovi incentivi per incoraggiare i lavoratori che possiedono i requisiti per la pensione anticipata a rimanere attivi. Insomma, incentivi per evitare la scelta del pensionamento anticipato. Come una sorta dell’attuale bonus Maroni di Quota 103.

Questo potrebbe, dunque, includere incentivi fiscali e contributivi per chi decide di prolungare la propria carriera lavorativa.

La logica alla base di questa strategia è quella di evitare un afflusso eccessivo di pensionamenti anticipati, che potrebbe mettere sotto pressione il sistema previdenziale nazionale e aumentare i costi a carico dello Stato.

In pratica, questi incentivi potrebbero tradursi in sgravi contributivi per le aziende che mantengono in organico i lavoratori vicini all’età pensionabile e, al contempo, in agevolazioni per i dipendenti che decidono di rinviare il pensionamento. Tale approccio mira a bilanciare la sostenibilità del sistema pensionistico con la necessità di garantire condizioni economiche migliori per i pensionati futuri.

Impatto sulle finanze pubbliche

L’aumento delle pensioni minime e gli incentivi al prolungamento della carriera lavorativa rappresenterebbero, comunque, un onere significativo per le finanze pubbliche, ma si configurano anche come misure necessarie per rispondere a un contesto economico in evoluzione.

La crescita dell’inflazione e l’aumento del costo della vita renderebbero fortemente indispensabile un intervento di adeguamento delle pensioni, al fine di preservare il potere d’acquisto delle fasce di popolazione più vulnerabili.

Riassumendo