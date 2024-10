Italgas acquisisce 2i Rete Gas: leader europeo nella distribuzione del gas

Tutto fatto, affare concluso, Italgas ha recentemente siglato un importante accordo per l’acquisizione di 2i Rete Gas da F2i e Finavias, consolidando la propria posizione nel mercato della distribuzione del gas. L’operazione, del valore di 2,06 miliardi di euro (escludendo i debiti), porta il totale a circa 5,3 miliardi di euro considerando i debiti di 2i Rete Gas a fine 2023. L’acquisizione dovrà ancora ottenere il via libera dell’Antitrust prima del suo completamento, previsto per luglio 2025, con possibili condizioni da rispettare per evitare criticità sul mercato.

I numeri di 2i Rete Gas in Europa

Con una rete di 4,9 milioni di clienti in tutta Italia, 2i Rete Gas ha dimostrato una solida performance economica nel 2023, registrando ricavi per 815 milioni di euro, un margine operativo lordo rettificato di 546,3 milioni e un utile netto rettificato di 181,3 milioni. Questo rende l’azienda un’acquisizione strategica per Italgas, che si prepara a creare un gruppo con ricavi combinati di circa 3 miliardi di euro. La rete di distribuzione di 2i Rete Gas si estende per oltre 72.000 chilometri, posizionandola tra i principali operatori del settore.

Grazie a questa acquisizione, Italgas non solo rafforza la propria presenza in Italia, ma si posiziona anche come il primo operatore europeo nella distribuzione del gas. Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, ha sottolineato come questa operazione segni un “traguardo storico” per l’azienda, consentendo di ampliare la rete di distribuzione e migliorare l’efficienza operativa grazie all’adozione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale. La strategia di digitalizzazione e innovazione, già riconosciuta a livello globale, si estenderà ora all’intero network, migliorando sicurezza e affidabilità delle infrastrutture. Italgas serve attualmente 1.983 Comuni tra Italia e Grecia e vanta una capitalizzazione di 4,3 miliardi di euro. Grazie a questa acquisizione, la quota di mercato di Italgas nel settore supererà il 50%, confermando la sua leadership nel mercato europeo.

Italgas, aumento di capitale e finanziamenti

Per finanziare questa operazione, Italgas ha incaricato un pool di banche per la gestione del debito ponte, necessario per coprire parte dell’acquisizione. Inoltre, l’azienda ha previsto un aumento di capitale di 1 miliardo di euro per mantenere una solida valutazione creditizia e sostenere l’espansione. Oltre a rafforzare la sua presenza sul mercato, Italgas si impegna a contribuire attivamente agli obiettivi di decarbonizzazione europei. L’estensione delle tecnologie digitali alle infrastrutture esistenti e l’integrazione di sistemi avanzati di gestione delle risorse permetteranno a Italgas di continuare a migliorare l’efficienza e ridurre i costi energetici.

Questo approccio innovativo sarà cruciale per affrontare le sfide future del settore, in un’ottica di sostenibilità e transizione energetica. L’acquisizione di 2i Rete Gas da parte di Italgas rappresenta un passo fondamentale per la crescita del gruppo, che si conferma leader nel settore della distribuzione del gas in Europa. Con una rete sempre più estesa e l’adozione di tecnologie all’avanguardia, Italgas si prepara a guidare la transizione energetica e a migliorare la qualità del servizio per i propri clienti, mantenendo al contempo un forte impegno verso la sostenibilità e la decarbonizzazione.

