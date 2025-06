Da giugno inizieranno le trattenute di 50 euro sulle pensioni di tanti contribuenti che nel 2022 hanno ricevuto il bonus previsto dal decreto Aiuti uno e dal decreto Aiuti ter del governo Draghi. Un bonus automatico erogato dall’INPS, ma con un grande punto interrogativo. Infatti erano assegnati sulla base dei redditi 2021 provvisori. A tal punto che adesso al termine dei controlli dell’INPS è emerso che molti dovranno restituire questo bonus che valeva 250 e 150 euro in base alla versione dei due decreti prima citati. Restituzione organizzata in tagli da 50 euro al mese a partire da giungo. Ma se per molti ci sarà questa possibile cattiva notizia, per tanti altri arrivano buone nuove.

E come non ricordare il bonus da 350 euro che alle poste o in banca riceveranno adesso i pensionati con il rateo di giugno?

Pensioni, il 3 giugno 350 euro di bonus sulla pensione, ecco chi lo riceverà

Una intesa tra INPS e Regione Friuli Venezia Giulia ha prodotto la novità che riguarda alcuni titolari di pensioni che riceveranno una sorta di bonus una tantum dal 3 giugno. Il fatto che le pensioni verranno pagate compreso il bonus solo il 3 del mese non dipende da decisioni del governo, dell’INPS o della Regione. Dipende dal calendario. A giugno il primo è domenica, io, giorno due invece è la festa della Repubblica. Di conseguenza, giorni non bancabili, ecco perché solo il 3 ci saranno gli accrediti dei trattamenti. Due giorni in più di attesa sia per chi riceve la pensione alle Poste, che per chi invece la riceve in una qualsiasi banca. Un’attesa che però come detto sarà ben accettata perché c’è da prendere adesso un bonus da 350 euro per chi rispetta però determinati requisiti.

Pensioni con bonus, ecco chi a giugno riceverà un trattamento con 350 euro aggiuntivi

Ricapitolando, a giugno 2025 e quindi con il rateo di martedì 3 giugno, ecco arrivare per alcuni pensionati un bonus una tantum da 350 euro. Una tantum perché si tratta di un bonus che verrà erogato una sola volta. E direttamente nel cedolino della pensione come una sorta di sostegno economico riservato a residenti in Friuli Venezia Giulia, con pensioni basse e redditi altrettanto bassi. Il bonus si rivolge a titolari di pensioni INPS, siano esse pensioni di vecchiaia, trattamenti di invalidità, pensioni ai superstiti, assegno sociale o pensione di inabilità civile.

Tutto dipende dall’importo della pensione e dalla situazione economica, reddituale e patrimoniale della famiglia. Perché i requisiti, oltre alla residenza stabile in Friuli Venezia Giulia sono anche un ISEE ed una pensione entro determinate soglie. Nel primo caso è necessario avere un ISEE in corso di validità inferiore a 15.000 euro. Inoltre è necessario avere una pensione di importo inferiore al trattamento minimo INPS che ricordiamo, nel 2025 è pari a 603 euro circa al mese.