Ci sono due misure che hanno nei disoccupati due dei possibili soggetti a cui esse sono destinate. Si tratta di due misure di pensionamento anticipato ancora oggi in vigore. Due misure diverse come requisiti ma che come dicevamo hanno nei disoccupati alcune delle categorie a cui esse vengono destinate. Fondamentale quindi prendere la Naspi nonostante nel 2024 alcune sentenze di alcuni tribunali hanno dato ragione a dei ricorrenti che sono riusciti ad ottenere lo stesso la pensione pur non passando dalla Naspi. Ma una cosa è il percepire l’indennità di disoccupati dell’INPS un’altra cosa è il diritto alla prestazione.

Perché è vietato sbagliare l’indirizzo ed è vietato pensare qualcosa di diverso da quello che effettivamente l’INPS fa quando è il momento di approvare una domanda di pensionamento dopo la sua istruttoria classica.

“Buongiorno, sto per arrivare ai requisiti utili all’Ape sociale. Credo di riuscirci subito dopo l’estate. Intendo prendere la Naspi da disoccupato. Perché il mio datore di lavoro mi licenzierà non appena compio 63 anni e 5 mesi di età come abbiamo pattuito. Ho 33 anni di contributi. Ma non voglio andare in Naspi. Ho capito, ma forse sbaglio, che la Naspi non è più necessaria. Questa cosa è vera o no?”

Pensioni Ape e quota 41, è vero che non serve più la Naspi?

Per i disoccupati come dicevamo ci sono due misure di pensionamento anticipato. Per chi ha perso il lavoro, e lo ha fatto in modo tale da rientrare nel perimetro della Naspi, ci sono l’Ape sociale e la quota 41 per i lavoratori precoci. L’Ape sociale è una misura che si può percepire se l’interessato ha almeno 63 anni e cinque mesi di età.

E poi se ha maturato almeno 30 anni di contributi versati.

L’Ape sociale però è una misura di accompagnamento alla pensione vera e propria. Infatti è una misura che può essere considerata successiva alla Naspi.

Perché prosegue dopo il periodo indennizzato dalla disoccupazione INPS, con un altro periodo, stavolta indennizzato dall’Ape sociale. Il tutto per arrivare alla giusta età pensionabile. Gli interessati possono prendere l’Ape sociale fino ai 67 anni di età quando dovranno richiedere la loro pensione di vecchiaia vera e propria perché l’Ape sociale decade.

Questa misura, proprio per la sua formula più simile ad un ammortizzatore sociale che ad una vera pensione, è una misura che non prevede tredicesima mensilità, non prevede indicizzazione al tasso di inflazione e nemmeno i trattamenti di famiglia. Inoltre è una misura che non è reversibile a causa del decesso del beneficiario e non può superare 1.500 euro al mese come importo.

Infine chi va in pensione con l’Ape sociale non può svolgere alcuna attività lavorativa sia essa da lavoro subordinato o da lavoro autonomo. Unica eccezione è il lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro di reddito annuo.

I precoci se disoccupati possono prendere la quota 41 dopo la Naspi e andare finalmente in pensione

La quota 41 precoci invece per il disoccupato si centra senza alcun limite di età perché è una misura che consente di andare in pensione in qualsiasi momento purché siano stati raggiunti almeno 41 anni di contributi versati.

E di questi almeno 12 mesi devono essere stati versati prima di aver compiuto 19 anni di età per diventare titolari dello status di precoci. Il disoccupato alla pari della dell’Ape sociale anche per la quota 41 deve essere nel perimetro della Naspi.

Infatti non si può prendere la pensione con l’Ape sociale e nemmeno quella della quota 41 per i precoci se la perdita del posto di lavoro non è stata involontaria. Perché perdere il lavoro con le dimissioni volontarie significa uscire fuori dal diritto alla Naspi.

In altri termini se il lavoratore ha scelto di lasciare il lavoro per sua spontanea volontà non può prendere la Naspi e di conseguenza non potrà poi passare a prendere le due prestazioni pensionistiche che sono successive alla Naspi stessa.

La Naspi e come funzionano le regole di Ape sociale e quota 41 precoci

In premessa abbiamo sottolineato come nel 2024 alcune sentenze di alcuni tribunali del lavoro hanno dato ragione ai richiedenti la pensione nonostante non abbiano percepito la Naspi. Si trattava di soggetti a cui l’INPS aveva bocciato la domanda dell’Ape sociale proprio perché non avevano prima percepito la Naspi e soprattutto non l’avevano percepita interamente come stabiliscono le regole delle due misure pensionistiche.

Dal punto di vista strutturale le due misure infatti prevedono in entrambi i casi che la domanda di pensione possa essere successiva all’intera fruizione del periodo di naspi spettante.

Anzi, per la quota 41 precoci bisogna, oltre che aver percepito interamente la Naspi spettante anche aspettare tre mesi dall’ultima rata di Naspi percepita prima di poter presentare la domanda di pensione.

Cosa possono fare coloro ai quali l’INPS respinge le domande di pensione

Tornando ai casi finiti davanti ai giudici, il ricorso di alcuni soggetti è nato nel momento in cui l’INPS aveva bocciato la domanda di pensione per via del fatto che i ricorrenti, pur avendo diritto alla Naspi non avevano richiesto l’indennità all’INPS.

In pratica i Giudici hanno considerato la Naspi non come obbligatoria da percepire per l’intera sua durata, bensì come obbligatoria da completare come fruizione, per chi l’aveva richiesta.

In termini pratici, solo chi aveva richiesto ed iniziato a percepire la Naspi, doveva averla presa tuta prima di passare all’Ape sociale. Perché le due misure non si possono cumulare. Chi invece non l’ha richiesta, secondo i giudici poteva anche passare subito all’Ape sociale.

Va detto però che quanto detto è soltanto frutto di quei precedenti che i giudici hanno creato con le loro sentenze. E pertanto, non cambiano l’orientamento dell’INPS. Che continuerà sicuramente a respingere delle domande di pensionamento per chi non si trova ad aver percepito tutta la disoccupazione. Sarà compito di chi si vede respingere le domande, andare a loro volta a presentare ricorso.