Cosa c’entrano le cartelle esattoriali, i condoni, le sanatorie e le rottamazioni con le pensioni? Direttamente non hanno nulla in comune e niente collegamenti, se non fosse che ci sono cartelle esattoriali che riguardano i contributi INPS. Ed è normale che andando a pagare le cartelle che hanno dentro dei contributi che non sono mai stati versati, gli effetti sulle pensioni sono importanti. Perché si possono materializzare scenari particolari. Scenari che possono essere quelli che portano ad una pensione più alta o ad una pensione anticipata.

Pensione anticipata o pensione più alta, il governo ti aiuta: rottamazione in arrivo

Tanti contribuenti in Italia hanno delle cartelle esattoriali a loro carico.

Debiti con le Regioni, con i Comuni e con lo Stato. Ma anche multe per violazioni del Codice della Strada. Una cartella può riguardare il bollo auto, l’IMU, la Tasi, il Canone Rai, una multa, ma anche i contributi INPS. Pagare un debito in ritardo, a tal punto che dall’ente a cui era dovuto è passato all’Agenzia delle Entrate Riscossione non fa altro che liberare il contribuente da una pendenza. Niente più rischi di procedure di esecuzione forzata e niente più debiti quando si paga una cartella esattoriale.

In un caso però pagare una cartella ha degli effetti ulteriori rispetto al semplice liberi tutti dai debiti. Se la cartella pagata riguardava i contributi INPS, è evidente che non solo si risolve una pendenza con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e di conseguenza con l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Ma si versano contributi nel proprio estratto conto. Il ché è sempre un bene.

Più contributi significa pensione più alta. Ed anche se versati postumi rispetto al periodo in cui erano dovuti, i contributi valgono per maturare una pensione più alta sia a chi ci deve ancora andare che per chi la pensione già la prende.

Ma oltre che incidere sull’importo della pensione i versamenti dei contributi con una cartella esattoriale possono determinare una maggiore possibilità di uscita anticipata dal lavoro a chi in pensione non è ancora.

Rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali, come funzionerà?

Con la nuova rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali di cui in questi giorni si parla, potrebbero essere agevolati i contribuenti nel rientrare dei loro debiti e nel pagare le cartelle esattoriali. Perché come accade sempre con provvedimenti di rottamazione delle cartelle, vengono bonificati interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e diritti di riscossione del concessionario.

Da pagare solo il debito originario, ovvero quello che riguardava il bollo auto piuttosto che l’IMU, una multa piuttosto che i contributi previdenziali.

Con la nuova rottamazione quinquies che la Lega vuole dopo aver depositato in Senato una proposta di legge, si potrebbe pagare il tutto a rate e fino a 120 rate mensili sarebbero previste.

Con rottamabili le cartelle esattoriali fino al 31 dicembre 2023. E con decadenza solo dopo il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive. Naturalmente se il risultato che si vuole conseguire con l’adesione alla nuova rottamazione quinquies è quello che riguarda le pensioni e di cui accennavamo prima, le rate sono sconsigliate perché solo al termine del piano di dilazione e del pagamento dell’intero dovuto i contributi potrebbero essere validi.

Ecco come la rottamazione genera pensioni più alte e pensioni anticipate

Tornando quindi al connubio tra rottamazione delle cartelle esattoriali dei contributi INPS e le pensioni, una volta onorato il debito ecco che l’estratto conto di un contribuente verrebbe riempito. E chi è già pensionato, potrebbe chiedere, tramite ricostituzione della pensione per motivi contributivi, l’uso di questa contribuzione prima non presente.

La pensione verrebbe calcolata alla luce di questi nuovi contributi versati anche postumi rispetto alla liquidazione della pensione. Per chi invece in pensione ci deve ancora andare, ecco che se questi contributi andranno a completare i requisiti previsti per una determinata misura, uscire in anticipo potrebbe essere possibile.

Prendiamo per esempio un contribuente che ha 18 anni di versamenti e nel 2026 compie 67 anni di età. Gli mancano due anni di contributi per poter andare in pensione di vecchiaia. Se paga cartelle esattoriali che riguardano contributi e questi servono per arrivare a 20 anni, ecco che si può così andare in pensione.

Lo stesso vale per chi deve arrivare ai 42,10 anni delle pensioni anticipate ordinarie o ai 41 della pensione precoci. Ma questa situazione potrebbe tornare utile per tutte le misure.

In pensione prima o con una pensione più alta, anche senza rottamazione si può

Abbiamo analizzato la rottamazione delle cartelle come soluzione per mettersi in regola anche sui contributi previdenziali. Ma il discorso si può fare anche a prescindere da sanatorie e condoni. L’importante è pagare il debito e quindi saldare una cartella. Chi ha cartelle che come detto riguardano i contributi, farebbe bene a verificare la bontà che avrebbe il pagamento per la sua pensione passata, presente o futura. Perché come detto le cartelle sui contributi INPS sono uno dei rari casi dove pagare la cartella ha benefici concreti ulteriori rispetto alla semplice pulizia della propria situazione debitoria. pensioni più alte o pensioni anticipate sono lì in attesa.