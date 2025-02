Ordini per BTp Più 2033 da oggi, ecco come prenotare

Il Ministero di economia e finanze inizierà a ricevere ordini per il BTp Più (ISIN: IT0005634792) dalle ore 9.00 di questa mattina e fino alle ore 13.00 di venerdì 21, salvo chiusura anticipata del collocamento. Questo non potrà durare meno di tre giornate intere, vale a dire che non sarà chiuso prima delle ore 17.30 di mercoledì 19. La tecnica è quella “a rubinetto”, nel senso che saranno accettate le prenotazioni per qualsiasi importo, a partire da 1.000 euro (lotto minimo) e multipli di tale somma. Potranno aderire solamente gli investitori individuali, cioè essenzialmente le persone fisiche o quelle che nel gergo giornalistico chiamiamo “famiglie”. Si occuperanno del collocamento Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banca Monte Paschi di Siena.

Come sottoscrivere il bond retail

Come effettuare gli ordini per i BTp Più? Sono due le modalità attraverso le quali l’investitore può prenotare nel corso di questa settimana. La prima consiste nel recarsi presso la filiale bancaria o postale in cui si possiede un conto deposito titoli. Ma non è obbligatorio spostarsi fisicamente, perché è possibile investire restando a casa. Come? Accedendo al proprio conto corrente online, a patto che sia abilitato alle funzioni di home banking.

Come per gli altri titoli di stato, è possibile sottoscrivere gli ordini per i BTp Più se si possiede un Conto Corrente Postale o un Libretto Postale. Le condizioni affinché ciò sia possibile sono le seguenti:

aver sottoscritto un contratto sui servizi di investimento;

avere sottoscritto un questionario per la profilazione ai fini MIFID ancora in corso di validità;

possedere un conto deposito titoli associato al Conto Corrente Postale o al Conto Corrente.

Una volta effettuati gli ordini, i BTp Più vanno regolati alla data che sarà indicata dal Tesoro.

Essa verrà fissata al termine del collocamento e prevedrà il pagamento delle sottoscrizioni. Da quel momento decorreranno gli interessi cedolari. L’investitore potrà rivendere i titoli tutti o in parte sul Mercato obbligazionario Telematico (MoT) di Borsa Italiana, dove avverrà la quotazione. Il prezzo di compravendita sarà determinato dalle forze della domanda e dell’offerta e potrà risultare sopra, alla o sotto la pari.

Opzione di rimborso per ordini BTp Più al collocamento

Ricordiamo che al termine del collocamento, il Tesoro potrà aumentare i tassi cedolari comunicati venerdì scorso. Essi sono stati fissati al 2,80% lordo per i primi 4 anni e al 3,60% lordo dal quinto anno alla scadenza del febbraio 2033. Gli ordini per i BTp Più effettuati durante il collocamento consentiranno ai sottoscrittori di avvalersi dell’opzione di rimborso del capitale alla pari già al termine dei primi 4 anni. La comunicazione al Tesoro dovrà pervenire eventualmente tra il 29 gennaio e il 16 febbraio del 2029.

[email protected]