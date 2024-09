Offerte telefonia mobile, le migliori di settembre 2024

Il mese di settembre è ormai giunto al termine, ma c’è ancora tempo per attivare qualche interessante offerta di telefonia mobile per il nostro smartphone. Le promo disponibili in questo settore non mancano mai e rispondono a tutte le esigenze, soprattutto a quelle relative alla connettività. Che tu stia cercando una tariffa conveniente o un piano dati illimitato, ci sono numerose opzioni tra cui scegliere. In questo articolo, vedremo alcune delle migliori offerte di telefonia mobile disponibili al momento.

Offerte telefonia mobile

1. Vodafone Infinito Gold – Vodafone offre diverse opzioni per chi cerca un piano dati illimitato.

Una delle migliori è l’offerta Infinito Gold, che include chiamate e SMS illimitati, oltre a dati illimitati per la navigazione internet. Questa tariffa si distingue per la velocità massima di 10 Mbps, ideale per chi utilizza lo smartphone per social media, streaming video e chiamate online.

L’offerta Infinito Gold è perfetta per chi vuole evitare limiti di traffico e sfruttare appieno le potenzialità del proprio dispositivo. Il prezzo mensile è attorno ai 24,99 €, con sconti per chi decide di associare la linea mobile a quella fissa.

2. TIM Wonder Five – TIM continua a essere uno dei principali attori del mercato della telefonia mobile in Italia, e con l’offerta Wonder Five punta a catturare l’attenzione degli utenti più giovani e degli utenti che cercano un piano conveniente. Questa offerta include minuti illimitati e 70 GB di traffico dati a soli 7,99 € al mese, rendendola una delle opzioni più economiche attualmente disponibili.

Questa offerta è rivolta principalmente a chi passa a TIM da un altro operatore, rendendo particolarmente interessante il pacchetto per chi vuole cambiare fornitore mantenendo un prezzo competitivo.

3. Iliad Giga 150 – Iliad continua a rivoluzionare il mercato con offerte trasparenti e senza costi nascosti. Iliad Giga 150 è una delle più generose in termini di traffico dati, offrendo 150 GB al mese a soli 9,99 €.

Oltre a un ampio pacchetto di dati, l’offerta include chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e minuti verso l’estero in diversi Paesi.

Iliad è particolarmente apprezzato per la trasparenza delle sue offerte e per l’assenza di sorprese in bolletta, cosa che lo rende una scelta sicura per chi cerca un piano tariffario conveniente senza compromessi.

Le altre promo di settembre

4. WindTre Di Più Full 5G – Per chi vuole sfruttare al massimo la velocità della rete 5G, WindTre Di Più Full 5G offre una delle migliori soluzioni. Questa offerta include 100 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati e la possibilità di navigare in 5G alla massima velocità disponibile.

Il costo mensile è di 14,99 €, con sconti per chi abbina il piano mobile a un contratto fisso. WindTre è uno degli operatori che offre la copertura 5G più ampia in Italia, il che rende questa offerta ideale per chi vuole sfruttare le prestazioni della nuova rete.

5. PosteMobile Creami Relax 100 – PosteMobile è un altro operatore che propone offerte molto competitive. Creami Relax 100 è una tariffa che prevede 100 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati al costo iniziale di 10 € al mese. Dopo sei mesi, il prezzo scende progressivamente fino a 9 € al mese.

Questa offerta è perfetta per chi cerca una soluzione flessibile e conveniente. PosteMobile si distingue per la sua rete capillare e per la facilità di gestione del piano tariffario, che può essere monitorato comodamente tramite app.