Offerte Sky, quanto costa oggi vedere sport e cinema?

Benché a volte sia utile ascoltare quello che ci propongono le telefonate commerciali dell’ufficio promozioni per risparmiare ulteriormente, le offerte Sky sono disponibili anche sul sito ufficiale e ci danno uno spunto per comprendere quelli che sono gli attuali presti proposti ai nuovi clienti.

Sky offre diverse soluzioni per chi desidera accedere ai suoi contenuti, tra cui sport, cinema e intrattenimento. Attualmente sono disponibili diverse promozioni che permettono di provare i servizi a prezzi vantaggiosi.

Offerte Sky, quanto spendere oggi?

Sky Q è la soluzione premium che consente di accedere a contenuti in alta definizione, con funzionalità avanzate come il controllo vocale e il multiscreen.

Le offerte attuali prevedono pacchetti che includono:

Sky TV e Netflix a partire da 14,90 euro al mese

Sky TV, Netflix e Cinema con film in prima visione a partire da 19,90 euro al mese

Sky TV, Netflix e Sport con Serie A, Champions League e altri eventi a partire da 30,90 euro al mese

Sky Glass è la soluzione all-in-one che unisce televisore e contenuti Sky senza bisogno di decoder o parabola. Le offerte comprendono:

Sky TV e Netflix a partire da 18,90 euro al mese

Opzioni per personalizzare i pacchetti con aggiunte di Cinema o Sport

Sky Wifi: connessione ultraveloce

Sky propone anche soluzioni per la connessione internet con Sky Wifi, che offre:

Fibra ultraveloce fino a 1 Gbps

Offerte combinate con pacchetti Sky TV per un’esperienza integrata

Prezzi a partire da 24,90 euro al mese per chi abbina Sky Wifi ai contenuti TV

Sky propone spesso offerte temporanee, come sconti sui primi mesi di abbonamento o upgrade gratuiti per nuovi clienti.

Inoltre, è possibile attivare servizi extra come Sky Go per guardare i contenuti anche fuori casa. Le offerte Sky coprono diverse esigenze, dalle soluzioni base ai pacchetti premium con tutti i contenuti disponibili. Con Sky Q, Sky Glass e Sky Wifi, l’azienda continua a innovare per offrire esperienze di visione sempre più personalizzate e tecnologicamente avanzate.

Sky Sport e Sky Calcio: prezzi e offerte disponibili

Sky offre diverse opzioni per chi desidera accedere ai contenuti sportivi, con pacchetti specifici dedicati agli amanti del calcio e dello sport in generale. L’offerta Sky Sport, che include la Formula 1, la MotoGP, la NBA e molti altri eventi internazionali, ha un costo a partire da 20,90 euro al mese se aggiunto a Sky TV. Per chi vuole seguire il calcio, l’abbonamento Sky Calcio offre tutte le partite della Serie A TIM trasmesse da Sky.

Inoltre c’è la Serie B e la Premier League, con un prezzo che parte da 14,90 euro al mese. Per chi desidera un pacchetto completo, l’offerta Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport è disponibile a partire da 30,90 euro al mese. Grazie all’accesso a Sky Go, gli abbonati possono guardare i match anche da dispositivi mobili, rendendo l’esperienza ancora più flessibile e accessibile ovunque.

Sky Cinema: prezzi e vantaggi con Paramount+ gratuito

Sky Cinema è la scelta ideale per gli appassionati di film e grandi prime visioni.

Il pacchetto include oltre 2.000 titoli on demand, con aggiornamenti costanti e nuove uscite ogni mese. Il costo dell’abbonamento parte da 10,90 euro al mese se aggiunto a Sky TV. Una delle promozioni più interessanti legate a Sky Cinema è l’accesso gratuito a Paramount+ per un anno, un servizio streaming che offre contenuti esclusivi come serie TV, film di successo e produzioni originali.

Gli abbonati possono quindi usufruire di un catalogo ancora più ampio senza costi aggiuntivi. Per chi desidera un pacchetto più completo, l’offerta Sky TV + Sky Cinema + Netflix è disponibile a partire da 19,90 euro al mese. Inoltre, grazie a Sky Q, è possibile registrare i contenuti e accedere alla visione in qualità 4K HDR, migliorando l’esperienza cinematografica direttamente da casa.

Riassumendo.