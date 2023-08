Bond norvegesi per aumentare la qualità del portafoglio senza intaccare il rendimento

Il declassamento dei bond USA rimarca ancora di più la carenza dei titoli di stato con rating tripla A. Sono pochissimi i paesi del mondo a beneficiare del voto massimo assegnato loro dalle agenzie di valutazione. Il caso più noto è la Germania, che risulta anche essere la più grande economia con la pagella più alta. Per gli investitori sarebbe il caso di sapere che anche i bond norvegesi sono considerati massimamente affidabili. Del resto, il debito pubblico dello stato scandinavo nel 2022 chiudeva a poco più del 37% del PIL. E se consideriamo il fondo sovrano da oltre 1.300 miliardi di euro, nei fatti Oslo non solo non ha debiti, ma al netto degli asset investiti risulta a credito sui mercati per oltre il 200% del PIL.

Di solito, i titoli con rating tripla A hanno il pregio di garantire un’elevata qualità all’interno del portafoglio d’investimenti. Il rovescio della medaglia è che offrono rendimenti molto bassi.

Occhio a rischio di cambio

Essendo considerati, tutti accorrono a comprarli e l’alta domanda finisce per tenerne alti i prezzi e bassi i rendimenti. Nel caso dei bond norvegesi non è esattamente così. Prendete la scadenza marzo 2025 con cedola fissa 1,75% (ISIN: NO0010732555). Ieri, la sua quotazione era di 97 centesimi. Corrispondeva a un rendimento lordo alla scadenza del 4%.

Il BTp marzo 2025 sempre ieri offriva intorno al 3,60%. Con una rilevante differenza: ha un rating significativamente più basso dei bond norvegesi. Per Moody’s, siamo un gradino sopra l’area “junk” o “spazzatura”. Com’è possibile che Oslo offra più di Roma, pur essendo un emittente fiscalmente molto più solido? Rileva il rischio di cambio. I bond norvegesi sono denominati in corone, i BTp in euro.

E la corona quest’anno ha perso circa il 6,7% contro la moneta unica. Tuttavia, da fine maggio è risalita del 6,6%.

Norges Bank, l’istituto centrale, ha alzato i tassi di interesse a luglio dello 0,50% al 3,75%. I tassi BCE sono stati portati al 4,25% nel frattempo. Tuttavia, l’inflazione in Norvegia a giugno era ancora del 6,4% contro il 5,3% di luglio nell’Eurozona. Ciò prelude a un altro aumento dei tassi norvegesi molto probabile in agosto. In teoria, questo deprimerebbe i bond norvegesi anche nelle prossime settimane e mesi. Resta da vedere, comunque, se il rally della corona proseguirà fino ad almeno a recuperare le intere perdite accusate quest’anno contro l’euro.

Bond norvegesi aiutati da petrolio e gas

Dalla sua, la corona ha una bilancia commerciale estremamente attiva, così come le partite correnti. La Norvegia sta rimpiazzando parzialmente la Russia nelle esportazioni di forniture di petrolio e gas all’Europa. E’ un partner commerciale affidabile e che sta lucrando tantissimo dall’energia, grazie a cui le casse scoppiano di salute. In altre parole, i bond norvegesi dovrebbero non solo apprezzarsi, ma risultare per gli investitori stranieri ancora più remunerativi grazie al fattore cambio.

C’è un limite a cui prestare attenzione. Il loro è un mercato poco liquido. L’intero debito pubblico della Norvegia vale sui 200 miliardi di euro. Le emissioni sono poche e infrequenti. Gli scambi sul secondario sono rarefatti, per cui potrebbe diventare un problema l’eventuale disinvestimento anticipato. Tenetelo a mente se avete voglia di entrare su questo mercato per speculare su prezzi e tassi di cambio.

