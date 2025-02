Nuovo BTp a 5 anni in asta giovedì 27 febbraio: cedola sempre di forte interesse

Un’asta relativamente pesante quella annunciata ieri dal Tesoro e che si terrà questo giovedì 27 febbraio. Saranno tre i titoli di stato offerti per un importo complessivo che varia da un minimo di 8,25 a un massimo di 9,5 miliardi di euro. Tra questi, come vedremo, ci sarà il nuovo BTp a 5 anni. Il giorno prima sarà la volta di due tranche di altrettanti Bot già emessi e in circolazione sul mercato per altri 4 miliardi in tutto. E la scorsa settimana si è tenuto il collocamento del BTp Più, che ha attirato ordini per 14,9 miliardi. Dunque, sono giorni intensi per via XX Settembre.

Stacco prima cedola corta a luglio

Quanto all’asta di giovedì, si tratta dell’emissione di bond a medio-lungo termine. Dicevamo, farà la sua comparsa il nuovo BTp a 5 anni per 3,25-3,75 miliardi. Scadenza 1 luglio 2030 e cedola fissa annuale lorda del 2,95%. La cedola netta si attesta al 2,58%. Il Tesoro ha reso noto che in data 1 luglio 2025 si avrà lo stacco della prima cedola, che sarà “corta”. Essa farà riferimento a 120 giorni di possesso dalla data di regolamento del 3 marzo su un semestre teorico di 181 giorni. Il tasso lordo corrisposto sarà, pertanto, dello 0,977901%.

E in emissione avremo anche la seconda tranche del BTp a 10 anni con scadenza 1 agosto 2030 e cedola 3,65% (ISIN: IT0005631590). Il titolo tratta sul mercato secondario sopra la pari, in area 100,60 e offre un rendimento lordo sopra il 3,60%. L’importo da collocare sarà compreso tra 2,5 e 3 miliardi.

C’è bond indicizzato ai tassi

Infine, la quinta tranche del CcTeu 15 aprile 2033 e spread 1,10% (ISIN: IT0005620460) per 2,50-2,75 miliardi. Questo bond è indicizzato all’Euribor a 6 mesi e al momento tratta sostanzialmente intorno alla pari, a 100,15 sul mercato secondario. Il rendimento lordo, esclusa la variabile a cui fa riferimento la cedola, si attesta all’1,08%.

Il bond del Tesoro con scadenza simile e cedola fissa offre intorno al 3,30%. La differenza del 2,20% è proprio l’Euribor a 6 mesi in media atteso dal mercato entro la scadenza del titolo. Il suo valore attuale è del 2,45%. A conti fatti, gli investitori non credono a una forte riduzione dei tassi di interesse nei prossimi anni, perlomeno nella media del periodo considerato.

Nuovo BTp 5 anni, rendimento ok

Tornando al nuovo BTp a 5 anni, trattasi di un orizzonte temporale ideale per le famiglie. Né troppo breve da doversi accontentare di cedole basse, né troppo lungo da rischiare di dover disinvestire per ragioni di liquidità. L’aspetto più interessante risiede nel fatto che nell’arco di tempo considerato, le aspettative d’inflazione in Italia sono basse e di poco superiori all’1%. Questo prospetterebbe un rendimento netto reale nell’ordine dell’1,50%, che per un asset a basso rischio è più che soddisfacente.

