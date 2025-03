Nuova obbligazione Carraro in arrivo, ecco le condizioni offerte

Carraro Finance, società finanziaria a cui fa riferimento la multinazionale di macchinari per l’agricoltura e sistemi di trasmissione, ha deliberato tramite il Consiglio di Amministrazione il lancio di una nuova obbligazione per l’importo di 300 milioni di euro. Allo scopo è stato incaricato Equita Sim per occuparsi dell’imminente collocamento. Il taglio minimo sarà fissato in appena 1.000 euro, cosa che renderebbe l’investimento di natura retail, ossia alla portata delle famiglie. Tuttavia, l’operazione sarà riservata agli investitori qualificati e istituzionali.

Caratteristiche della nuova emissione

La nuova obbligazione Carraro sarà emessa alla pari, cioè al 100% del suo valore nominale. Avrà una durata di 5 anni, per cui arriverà a scadenza nel 2030.

La cedola sarà fissata in base alle condizioni di mercato. Ma si sa già che il tasso annuo lordo sarà non inferiore al 4,75%. Questo significa che il tasso netto annuale si aggirerebbe sopra il 3,50%. Stando ai rendimenti sovrani attuali, ciò implicherebbe un premio nell’ordine dei 100 punti base o 1% sul BTp a 5 anni, al netto della diversa imposizione fiscale.

Altra caratteristica dell’obbligazione Carraro Finance è che sarà “callable”, cioè l’emittente si riserverà la facoltà di procedere al rimborso del capitale in anticipo rispetto alla scadenza, al verificarsi di determinate condizioni. Stando alle indiscrezioni, il collocamento servirà a rimborsare altre due obbligazioni societarie: la scadenza da 120 milioni del novembre 2028 (ISIN: IT0006756438) e quella da 150 milioni del settembre 2026 (ISIN: XS2215041513).

Premio triplo nel 2023

L’ultima emissione risale all’ottobre del 2023 ed ebbe ad oggetto un’obbligazione Carraro della durata di 5 anni, esattamente come quella di cui stiamo discutendo. Allora, la cedola lorda venne fissata al 7,75%, pari al 6,78% netto. Fu il periodo peggiore per il mercato obbligazionario europeo, tant’è che proprio in quelle settimane i rendimenti raggiunsero l’apice per crollare entro la fine dell’anno, salvo risalire parzialmente dopo.

Il premio netto offerto sul BTp a 5 anni fu nell’ordine dei 330 punti base o 3,30%, oltre il triplo di quanto atteso dall’operazione appena annunciata.

Obbligazione Carraro, quale spread sul BTp?

Questa obbligazione Carraro con durata residua di 3 anni e mezzo offre attualmente un rendimento lordo del 6,15% e netto del 4,15%, a premio di 185 punti sul bond del Tesoro con simile scadenza. Per questo è presumibile che la società alzerà la cedola rispetto al tasso minimo ipotizzato. Per quanto gli spread si siano ristretti negli ultimi tempi, scontando il taglio del costo del denaro, appare difficile immaginare rendimenti troppo stretti. Il mercato secondario lascia intendere diversamente.

[email protected]