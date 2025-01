Novità detrazioni per familiari a carico in busta paga. Serve questa comunicazione al datore di lavoro (Legge di bilancio 2025)

Le detrazioni per carichi di famiglia ossia per familiari a carico sono riconosciute al lavoratore se questi dichiara al proprio datore di lavoro di averne diritto. Il datore di lavoro, sostituto d’imposta, effettua le ritenute in busta paga anche sulla basa di eventuali detrazioni per familiari a carico.

Le novità della Legge di bilancio sulle detrazioni per familiari a carico

La Legge di Bilancio 2025 interviene sull’art. 12 del TUIR “detrazioni per carichi di famiglia” (DPR 917/86), in particolare sul comma 1, lettera c), introducendo modifiche rilevanti alle detrazioni per carichi di famiglia.

Anche se non viene specificato, le novità dovrebbero applicarsi dal periodo d’imposta 2025 in avanti.

Prima della Manovra 2025, la detrazione di 950 euro per ciascun figlio era prevista senza limite di età per i figli a carico, inclusi quelli nati fuori dal matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati. Per i figli fino a 21 anni è invece previsto l’assegno unico.

Ora viene introdotto un limite di età per i figli fiscalmente a carico: le detrazioni saranno riconosciute esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni. Sono escluse le detrazioni per figli oltre i 30 anni, a meno che non siano affetti da disabilità riconosciuta ai sensi della c.

d.(art. 3 della Legge 104/1992.

Rispetto alla vecchia formulazione della norma, viene previsto che la detrazione spetta anche per i figli del solo coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite.

Per quanto riguarda le detrazioni per altri familiari conviventi, attualmente è prevista una detrazione teorica di 750 euro, ripartita pro quota tra gli aventi diritto, per ciascuna delle persone indicate all’art. 433 del Codice Civile. Purché conviventi con il contribuente o percepienti assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari (esclusi i figli e il coniuge).

Con la Manovra 2025, questa detrazione sarà limitata esclusivamente agli ascendenti conviventi con il contribuente.

Dunque.

sono confermate le detrazioni per genitori o nonni;

non spettano più quelle riferite a fratelli, sorelle, generi, nuore, coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Novità detrazioni per familiari a carico in busta paga. Serve questa comunicazione al datore di lavoro

La dichiarazione del lavoratore deve indicare:

le condizioni di spettanza delle detrazioni ,

, il codice fiscale dei familiari per cui si richiedono,

per cui si richiedono, l’impegno del lavoratore a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che incidano sulla spettanza delle stesse.

La dichiarazione ha validità anche per i periodi di imposta successivi, a meno che non intervengano modifiche nelle condizioni dichiarate.

È importante sottolineare che l’omissione della comunicazione relativa a variazioni nelle condizioni dichiarate comporta l’applicazione di sanzioni che vanno da 250 a 2.000 euro ( art. 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Cos’ ad esempio, se fino allo scorso anno il lavoratore ha sfruttato le detrazioni per familiari a carico per un figlio di 30 anni, da quest’anno perderà la detrazione.

In tal caso, sarà necessario aggiornare tempestivamente la dichiarazione per evitare sanzioni e garantire il rispetto delle nuove disposizioni normative.

Riassumendo…