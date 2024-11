No tax area. Ecco chi non pagherà tasse (imposte) nel 2025

Si sente spesso parlare di no tax area. La no tax area rappresenta uno degli strumenti fondamentali del sistema fiscale finalizzato a garantire la tutela dei redditi più bassi. Infatti, la legge prevede una soglia di redditi entro la quale il contribuente non è tenuto a pagare l’Irpef allo Stato. Nel 2024 c’era stato un riallineamento tra no tax area dipendenti e no tax area pensionati.

Per il 2025, la Legge di Bilancio, a oggi, conferma le attuali fasce di no tax area.

L’obiettivo è sempre quello di sostenere i redditi più bassi e contrastare gli effetti dell’inflazione.

Vediamo cosa cambia, chi può beneficiarne e quali vantaggi offre la no tax area.

Cos’è la no tax area?

La no tax area è una fascia di reddito che non è soggetta a tassazione IRPEF. Questo significa che chi ha un reddito complessivo inferiore o uguale a questa soglia non paga tasse. Il beneficio si concretizza attraverso l’applicazione di specifiche detrazioni d’imposta, che azzerano di fatto l’imposta dovuta. Si tratta di detrazioni che sono chiamate “detrazioni per tipologia di reddito”.

Cosicchè ci sono le detrazioni per redditi da dipendente o da pensione, quelle per lavoro autonomo e d’impresa.

Le soglie della no tax area dipendono dunque dalla tipologia di reddito:

lavoratori dipendenti .

. pensionati .

. autonomi o altri redditi assimilati.

L’applicazione delle no tax area porta una serie di vantaggi ai contribuenti. Ad esempio: esenzione totale dall’IRPEF per chi guadagna fino alla soglia di esenzione; maggiore potere d’acquisto grazie alla riduzione della pressione fiscale.

Tuttavia essere nella no tax area significa avere un reddito molto basso; dunque quando si parla di vantaggi bisogna sempre considerare l’altro lato della medaglia. Inoltre chi è nella no tax area non può scaricare le spese in dichiarazione dei redditi. Questo perchè non c’è una base Irpef rispetto alla quale far valere le detrazioni.

Si pensi ad esempio ai bonus edilizi, come il bonus ristrutturazione; chi è nella no tax area non può beneficiarne, infatti non ci sarebbe un’Irpef a debito da ridurre o abbattere con il bonus.

Per tali soggetti, fin quando ciò è stato possibile, i bonus edilizi potevano essere sfruttati solo con la cessione del credito o con lo sconto in fattura.

No tax area 2025. Ecco chi non paga imposte nel 2025

Rispetto al 2024 hanno trovato applicazione le seguenti no tax area.

No tax area 2024 Pensionati 8.500 Dipendenti e assimilati 8.500 Autonomi (imprese e professionisti) 5.500

Si tenga conto che una variazione delle detrazioni previste per “tipologia di reddito” (vedi art. 13 del TUIR) corrisponde anche una variazione della no tax area.

Ad esempio, per i pensionati, come detto per i redditi da pensione fino a 8.500 euro non è dovuta Irpef; infatti la massima detrazione per tipologia di reddito è pari a 1955 euro (articolo 13, comma 3, lett. a) del DPR 917/86). 1955 euro non è altro che l’importo che si ottiene moltiplicando l’aliquota prevista dal primo scaglione Irpef ossia il 23% per il limite di 8.500 euro.

Tale modalità di calcolo vale rispetto anche alla no tax area dipendenti e autonomi.

Sugli scaglioni Irpef, c’è da dire che le aliquote Irpef nel 2024 sono state ridotte da 4 a 3.

In particolare, nel 2024, le nuove aliquote per scaglioni di reddito sono le seguenti: fino a 28.000 euro, 23%; oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; oltre 50.000 euro, 43%.

Tali aliquote sono confermate anche nella L.di bilancio 2025.

Coloro che superano le soglie previste dalla no tax area dovranno pagare l’IRPEF sul reddito eccedente, secondo gli scaglioni di tassazione progressiva appena elencati. Tuttavia, le detrazioni per tipologia di reddito (lavoro dipendente, pensione, ecc.) continueranno a ridurre l’imposta da versare. Decresceranno però al crescere del reddito.

Esempio. La no tax area e il reddito oltre soglia

Ipotizziamo che un contribuente lavoratore dipendente abbia un reddito imponibile di 15.000 euro.

Fino a tale soglia reddituale le detrazioni per tipologia di reddito sono pari a 1955 euro. Inoltre si deve tenere conto anche del c. bonus Irpef confermato anche per il 2025 , ex bonus Renzi.

Da qui avremo la seguente situazione.

Irpef lorda (23%*15.000) 3450 Detrazioni per tipologia di reddito 1955 Bonus Irpef 1200 Irpef netta 295 euro (3450-1955-1200) Incidenza Irpef (aliquota effettiva) 1,97% (295/15.000*100)

Riassumendo.