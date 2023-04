Ultime notizie sul bonus occhiali: quando sarà disponibile la piattaforma per le domande?

C’era una volta il bonus occhiali, una misura a sostegno delle famiglie introdotta due anni e mezzo fa con la Legge di Bilancio 2021. Inoltre da più di quattro mesi pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il contributo 2023, quindi, c’è, è ufficiale, manca però la piattaforma sulla quale fare domanda. Un’altra anomalia tutta italiana e il bello è che da parte del Ministero della Salute non arriva nessuna notizia sui tempi di attivazione.

L’attesa, per chi intende chiedere il contributo, quindi, si allunga sempre più per cui si comincia a credere che il beneficio, a questo punto, resterà solo sulla carta.

Ecco quali sono le ultime notizie.

Quanto bisognerà attendere?

Con la Legge di Bilancio 2021 è stato introdotto il bonus occhiali. Ad oggi 13 aprile 2023, però, risulta ancora impossibile richiedere tale contributo una tantum di 50 euro.

Esso dovrebbe, si spera presto, essere riconosciuto a chi ha acquistato occhiali nuovi o lenti a contatto nel 2021, nel 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 se il proprio Isee non supera i 10 mila euro.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta a dicembre 2022, comunque, il Ministero della Salute avrebbe dovuto fornire delle indicazioni sulla data di attivazione. Questo però non è avvenuto.

Non resta quindi che attendere nuovi annunci da parte del Governo o del Ministero della Salute.

Cosa si sa fino ad ora del bonus occhiali 2023?

Nel decreto attuativo pubblicato lo scorso dicembre 2022 sono state fornite le istruzioni per la richiesta del bonus occhiali 2023 anche se ancora manca la piattaforma.

Bisogna in primis registrasi su quest’ultima e lo si può fare solo mediante Spid, Cie o Cns per cui chi ancora non possiede uno di questi sistemi di identità è bene che ne faccia richiesta fin da subito.

Il contributo che si potrà richiedere, sia sotto forma di rimborso per gli acquisti già effettuati che mediante voucher, è del valore 50 euro.

In caso di rimborso, servirà la copia elettronica della fattura di spesa intestata al richiedente e la cifra sarà accreditata direttamente nel conto indicato durante la presentazione della domanda.

In caso di richiesta voucher, la piattaforma rilascerà un buono digitale con Qr Code. Quest’ultimo si potrà utilizzare presso uno degli esercenti accreditati entro trenta giorni dall’emissione. Attenzione, dopo tale periodo, verrà annullato e si dovrà presentare una nuova richiesta.

