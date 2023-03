Marzo vedrà il ritorno del Bonus Occhiali: la rivincita dei “quattrocchi”

Le conseguenze dell’inflazione sono state e continuano a essere devastanti per molti italiani. I prezzi di tutti i prodotti sono aumentati, dal pane alla carta igienica, così come le bollette di luce e gas. Proprio per questo il Governo ha deciso finalmente di dare il via libera al bonus occhiali.

Questo contributo di 50 euro (fino ad esaurimento fondi) non sarà per tutti ma solo per i membri delle famiglie con un Isee sotto i 10 mila euro.

Di un bonus occhiali, comunque, se ne parla già da due anni ma tale misura non è stata mai introdotta concretamente. Ora, però, vede finalmente la luce, a breve infatti si potrà richiedere sulla piattaforma del Ministero della Salute.

Ecco allora come funziona e di quanto sarà il contributo.

Finalmente arriva una misura tanto attesa

Finalmente, a breve, sul sito del Ministero si potrà richiedere il bonus vista. Esso, però, potrà essere richiesto solo per acquistare occhiali da vista o lenti a contatto correttive.

La misura, poi, non sarà fruibile da tutti ma solo da coloro che appartengono a un nucleo familiare sotto i 10 mila euro.

Inoltre, tale contributo sarà garantito a tutti i componenti della famiglia ma potrà essere richiesto soltanto una volta.

Attenzione: non si tratta di una detrazione Irpef ma di un vero e proprio sconto che si avrà al momento dell’acquisto degli occhiali/lenti a contatto. Potrà, però, essere erogato anche come rimborso per gli acquisti passati. Il bonus occhiali, infatti, sarà valido anche per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e per quelli che si faranno fino 31 dicembre 2023.

Lo sconto, per chi ancora deve comperare gli occhiali, si potrà chiedere direttamente ai commercianti ma non a tutti.

Come funziona il rimborso e la richiesta

Sul sito del Ministero della Salute, infatti, si troverà l’elenco di quelli accreditati.

Per il rimborso, invece, non ci si dovrà recare presso il rivenditore ma si dovrà utilizzare la piattaforma. E ciò lo si dovrà fare entro e non oltre i sessanta giorni successivi all’attivazione di essa per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2021.

Il rimborso, poi, sarà effettuato sul proprio conto corrente che dovrà essere comunicato al momento dell’iscrizione in piattaforma. Ovviamente si dovranno allegare anche gli estremi della fattura o dello scontrino.

La procedura di richiesta per il bonus occhiali da 50 euro sarà la seguente. Si dovrà accedere alla piattaforma tramite Spid, Cie o Cns dopo aver inserito il codice fiscale del richiedente o degli altri beneficiari. Il portale verificherà quindi se è stata presentata una Dsu valida con Isee fino a 10 mila euro in modo tale da emettere il voucher con il Qr Code. Ottenuto quest’ultimo, ci si potrà quindi recare presso i rivenditori autorizzati per acquistare gli occhiali o le lenti a contatto.

[email protected]