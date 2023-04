Come attivare e usare la carta di identità elettronica al posto dello SPID

Grande rivoluzione in vista per accedere ad alcuni servizi pubblici usando l’identità digitale. Grazie a un decreto operativo a partire dal mese di marzo, chi è in possesso di una carta d’identità elettronica potrà usarla in sostituzione dello SPID per accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione. Così come lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), anche la carta d’identità elettronica presenta tre livelli di sicurezza: nome utente e password (primo), codice temporaneo tramite lo smartphone (secondo) e chip integrato. Fino ad oggi era possibile usare la CIE come livello tre. Bastava avvicinare la carta al proprio telefono, dopo aver scaricato sul dispositivo mobile l’app CieID. L’unico requisito richiesto era la presenza del modulo NFC. Da questo mese, però, le cose cambiano.

Come attivare le credenziali nome utente e password della carta d’identità elettronica

Da marzo 2023 la carta d’identità elettronica può impiegare anche i livelli di sicurezza uno e due.

Ecco perché il parallelo con lo SPID. Ma vediamo come procedere con l’attivazione. La prima cosa da fare è collegarsi al sito www.cartaidentita.interno.gov.it . Una volta che si è nella home page, fare uno scroll verso il basso e nel riquadro Attiva le tue credenziali premere sul pulsante Attiva. Per attivare le credenziali è sufficiente usare la carta d’identità elettronica. In alternativa occorre inserire i dati di contatto riportati sulla carta stessa, cioè il numero di serie e il codice fiscale.

Se si opta per la procedura alternativa, l’ultimo passaggio consiste nell’inserimento del Puk. Al termine, l’attivazione delle credenziali nome utente e password sarà completa. A questo proposito, è importante ricordare che la prima metà sia del codice Puk che del Pin è inclusa nella ricevuta cartacea ricevuta alla fine della richiesta della CIE.

La seconda metà del Puk e del Pin è invece contenuta nella busta all’interno della quale è presente la Cie.

Al contrario, se si sceglie di attivare la CIE come SPID con la prima opzione, occorre premere sul pulsante Entra con Cie e selezionare la modalità con cui si intende ricevere il livello di autenticazione. In questo caso la scelta è tra scansione del QR Code oppure SMS.

Come usare la carta d’identità elettronica

Una volta completato il processo di attivazione, si è liberi di accedere ai servizi della PA con la carta d’identità elettronica. Per riuscirci, sarà sufficiente selezionare l’opzione Entra con CIE. Se si vuole una panoramica completa dei siti web che accettano la nuova modalità di accesso, occorre accedere alla categoria Info Utili del sito cartaidentita.interno.gov.it e selezionare l’opzione Entra con CIE.