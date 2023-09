Sondaggi politici 8 settembre: la Lega macina consensi ma gli italiani sono preoccupati per la crisi economica

È da mesi, oramai, che i sondaggi politici sono pressoché simili. Anche per la Supermedia di Agi e Youtrend, tornata dopo la pausa estiva, non c’è alcun stravolgimento negli equilibri. Al comando c’è sempre, nonostante un lieve calo, Fratelli d’Italia seguito dal Pd. Si nota invece il calo di Forza Italia a vantaggio di Italia Viva di Renzi e di Azione di Calenda. A confermare la stabilità di Fdi c’è anche un altro sondaggio, quello di Tecné per Rti. Agli intervistati è stato anche chiesto quale pensano sia il problema principale che Giorgia Meloni dovrà affrontare tra gli sbarchi e la crisi economica.

In realtà le questioni all’ordine del giorno sono molte e proprio ieri la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge sulle nuove norme al Codice Rosso. Le donne uccise ad oggi, dopo la morte di Maria Leo, sono 79 e una su due è stata uccisa da compagni o ex partner.

La nuova direttiva introduce nuovi reati e inasprisce quelli già esistenti. Tra le novità c’è l’accelerazione per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati come violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e stalking. In più, con la nuova normativa, si allungano i tempi per sporgere denuncia.

Sbarchi e crisi economica

Tecné ha chiesto agli italiani quale partito voterebbero se si andasse oggi alle urne e dalle intenzioni di voto rilevate, emerge che la maggioranza di Governo continua a macinare buoni consensi.

Fratelli d’Italia è al 28,3%, il Pd al 20,3% mentre il Movimento Cinque Stelle al 15,6%. Contrariamente alle rilevazioni di altri sondaggi politici, Forza Italia domina sulla Lega con il 10,1% contro l’8,9%. C’è poi Azione di Calenda al 3,6%, i Verdi e Sinistra al 3,5%, Italia Viva al 2,5% e +Europa al 2,5%.

Alle persone intervistate è stato poi chiesto qual è il problema più urgente che Giorgia Meloni dovrà risolvere. L’87% ha risposto la crisi economica mentre solo il 13% l’emergenza sbarchi.

Anche un vecchio sondaggio del 2022 realizzato dall’Istituto Piepoli per il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi aveva confermato che gli italiani sono molto stressati per i problemi legati alla crisi economica e all’inflazione. Tutti gli altri problemi, infatti, erano e sono passati in secondo piano rispetto ai rincari di bollette, spesa e carburanti.

Sondaggi politici 8 settembre: la Lega macina consensi ma italiani preoccupati per la crisi economica

Dopo la pausa estiva è tornata la Supermedia dei sondaggi politici. Da essa si evince che il primo partito nelle intenzioni di voto è sempre Fratelli d’Italia che ha perso però uno mezzo punto percentuale portandosi al 28,5%. Il Partito Democratico, invece, è calato a sua volta dello 0,2% scendendo al 19,9% seguito dal M5S che guadagna invece lo 0,1% portandosi al 16,1%.

Continua inoltre a macinare voti la Lega di Salvini che guadagna lo 0,1% portandosi al 9,3% seguito da FI al 7,2% per il calo dello 0,2%. Azione sale invece dello 0,1% e si porta al 3,8% mentre Italia Viva al 3,0% (+0,1). Tra i due partiti si piazza Verdi e Sinistra al 3,2%. Infine c’è +Europa al 2,4% (+0,1%), Italexit al 2% (+0,1%), Unione Popolare all’1,8% (+0,4%) e Noi Moderati allo 0,8% (stabile).

Riassumendo…

1. Dagli ultimi sondaggi politici (Supermedia e Tecné) emerge che Fratelli d’Italia è stabile al comando nonostante un lieve calo di consensi

2. Seguono il Partito Democratico che non approfitta del calo di FdI e il Movimento Cinque Stelle

3. Nella maggioranza di Governo è la Lega a macinare voti

4. Intanto cresce la preoccupazione degli italiani per la crisi economica.

