Sondaggi politici 6 settembre, Fratelli d’Italia scende, occhio all’inflazione

Sono sempre ricchi di spunti di riflessione i sondaggi politici offerti dagli analisti. Stavolta ci concentriamo su quelli effettuati da Euromedia Research per conto dell’Osservatorio Politico e aggiornati a oggi, mercoledì 6 settembre. Vediamo cosa ci dicono in merito ai partiti e quali sono i quesiti relativi alle domande di attualità nel paese.

Le intenzioni di voto degli italiani

È un momento di grandi manovre per il Governo, data la grande mole di lavoro che deve affrontare sul fronte pensioni, lavoro e altro ancora. Mentre si continua a dibattere su soluzioni pregnanti come Opzione Donna (giusto per citarne una) ecco cosa pensano gli italiani dei partiti attuali e quali sono le percentuali di preferenza dell’elettorato. Insomma, se si andasse alle urne oggi, chi voterebbero i nostri connazionali?

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 26,5

Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista 20,3

Movimento 5 stelle 16,5

Lega per Salvini Premier 10,5

Forza Italia-Berlusconi 7,4

Azione-Calenda 4,1

Italia Viva-Renzi 3,8

Alleanza Verdi e Sinistra 2,5

+Europa con Emma Bonino 2,5

Per l’Italia con Paragone 1,9

Noi Moderati 0,5

Altri 3,5

Il quadro è abbastanza chiaro.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Si registra un leggero calo da parte diche, dopo aver distaccato in passato il PD secondo in classifica per oltre 8 punti percentuali, oggi è a +6,2% rispetto ai democratici. Questi ultimi invece rimangono sostanzialmente stabili secondo le analisi effettuate da Euromedia Research . Il Movimento 5 Stelle rimane invece stabile al terzo posto a chiudere il podio, mentre registra segnali positivi la Lega di Matteo Salvini che, dopo aver vissuto diversi mesi di appannamento, torna a ottenere nuovi consensi.

Concentriamoci ora sugli altri quesiti offerti dai sondaggisti al campione intervistato. Interessante a tal proposito la fiducia offerta al Governo Meloni, che raggiunge una percentuale del 34,6% di consensi.

Secondo la sua attuale opinione, ad oggi Lei considera stabile – saldo il Governo Meloni?

Sì 45,2

No subisce delle importanti fibrillazioni da parte dei diversi partiti che compongono la maggioranza” 43,5

Non sa/Non risponde 11,3

La fiducia nel presidente del Consiglio invece è ora al 37,5%.

Il successivo quesito per i sondaggi politici è a risposta multipla ed è il seguente:

Nel confronto di quelle che oggi vengono presentate come emergenze a Suo parere quale tema esprime per Lei il maggiore problema per l’Italia?

L’inflazione e l’aumento dei prezzi 49,6

Immigrati sbarchi e gestione dell’immigrazione 28,9

Il lavoro (crisi delle aziende che delocalizzano chiudendo le fabbriche sul nostro territorio lasciando “a casa” molti lavoratori, il livello dello stipendio, la qualità del lavoro…) 23,0

Le tasse alte che strozzano le aziende e le famiglie italiane 21,2

Le liste di attesa per accedere ad un esame per la tutela della propria salute (e la sanità in generale) 19,4

Il cambiamento climatico e la precarietà del nostro territorio di fronte a grandi eventi atmosferici 17,9

La gestione dei fondi del PNRR 16,8

L’illegalità dilagante – e l’evasione fiscale 14,9

Il reddito di cittadinanza e la sua gestione 10,7

Gli scippi e la microcriminalità (il tema della sicurezza) 10,2

La guerra che non presenta una via d’uscita 9,6

La mancanza di una visione per le generazione dei più giovani 9,3

La precarietà delle infrastrutture e dei palazzi (strade, scuole, edifici, condomini…) 7,8

La difficoltà del nostro Governo di farsi ascoltare in Europa 6,3

Le mancate soluzioni per il Bonus 110% 5,4

Il caro affitti 4,6

La crisi della politica nazionale e dei partiti 3,8

La crisi delle Banche 2,9

Le code per poter fare un passaporto (e la burocrazia in generale) 2,3

La promozione del Made in Italy 1,8

Le difficoltà legate alla gestione e all’offerta del turismo 1,2

I rapporti USA-Cina 1,1

Altro 2,0

Non sa/Non risponde 2,1

Il problema dell’inflazione

L’ultima domanda verte invece sulla questione dell’inflazione, i rincari d’autunno sono ormai una preoccupazione sempre più stringente, e gli italiani si chiedono se il Governo riuscirà ad arginare gli effetti dell’inflazione e della conseguente crisi economica:

Quanta fiducia ha in un intervento del Governo Meloni sull’inflazione e sull’aumento dei prezzi?

Molta 6,2

Abbastanza 23,9

HANNO FIDUCIA 30,1

Poca 27,1

Per nulla 34,5

NON HANNO FIDUCIA 61,6

Il Governo non ha nessun potere di intervento su inflazione e aumento dei prezzi 8,3

I punti chiave…