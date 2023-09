Rincari autunno, fino a 1.600 euro in più: per cosa spenderanno le famiglie

Finite le vacanze ecco che si torna a parlare di rincari e spese che le famiglie dovranno affrontare nei prossimi mesi. Un chiaro segno che l’estate sta volgendo al termine e ci lascerà un pò con l’amaro in bocca, viste le spese che un pò tutti dovremo affrontare. Le stime future non sono affatto positive. Difficile, infatti, trovare una voce di spesa che non subirà un qualche aumento.

Si va dai mutui, ma anche carburante, bollette, spesa alimentare, assicurazioni e molto altro. Insomma, tutto ciò che è necessario per le famiglie subirà un qualche rialzo. A fare i conti in tasca su quanto spenderanno gli italiani nelle prossime settimane, ci ha pensato Assoutenti, che prevede dei rincari abbastanza sostanziosi per le famiglie, già colpite dagli aumenti del passato.

Mutui, bollette, scuola, spesa e carburante, arriva la stangata

Tra bollette, alimentari, scuola, benzina, pranzi al ristorante e mutui per le famiglie si attende una stangata da 1600 euro.

Spese per la scuola

In particolare, Assoutenti prevede 190 euro di aumenti per la spesa alimentare, 95 euro per il corredo scolastico e più di 100 euro per il carburante. Un vero salasso riguarda i mutui, con più di mille euro. Ecco perché l’associazione ha chiesto al governo di allargare il paniere anti inflazione e rendere più forte il cuneo fiscale. È importante anche intervenire sulle accise per la benzina e il diesel , considerando che basterebbe anche poco per consentire agli automobilisti di risparmiare sul carburante e un pieno.

Il governo, però, stando alle ultime notizie, è più propenso a un bonus benzina. Secondo il presidente dell’associazione Furio Truzzi, la spesa alimentare ad oggi ha un costo del 10,1% in più rispetto allo scorso anno.

Quanto bisognerà sborsare

Questo per le famiglie vorrebbe dire spendere anche 190 euro in più. E non è poco, visto che ormai sono quasi due anni che fare la spesa al supermercato è diventato un vero e proprio salasso. Non va affatto meglio per quelle famiglie che hanno figli in età scolare, in questo caso gli aumenti arrivano al 9%. Le famiglie che devono rinnovare tutto il corredo scolastico, ad esempio, possono arrivare a spendere anche 50 euro in più, aumenti a cui bisogna aggiungere quelli per i libri, pari a 45 euro.

L’allarme coinvolge anche la spesa per la benzina e il carburante in genere. Ad oggi la spesa media per fare carburante è di 1,947 euro al litro contro 1,679 euro al litro del periodo settembre-dicembre 2022, anche merito dello sconto taglia accise che era rimasto in vigore fino alla fine di dicembre.

Mutui in rialzo

Ecco perché, per le famiglie il rincaro arriva a 107 euro in più. Infine, non vanno dimenticate le bollette, che in base ai dati degli analisti rischiano di aumentare anche del 10% nei prossimi tre mesi. Mentre per i mutui, ci potrebbero essere altri aumenti per i tassi di interesse. Un mutuo a tasso variabile, ad esempio, oggi costa il 60% in più rispetto al 2022 con la rata che è salita mediamente di 270 euro. Non in ultimo, sarà ancora più caro andare a pranzo o cena al ristorante o consumare nei bar. Secondo Assoutenti, l’aumento di spesa sarà di circa +28 euro a famiglia in 4 mesi.

Insomma, i rincari non perdonano e anche per la stagione che sta per arrivare le famiglie saranno ancora tartassate dagli aumenti, che ormai da due anni sembrano quasi una costante della quotidianità.

