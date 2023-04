Sondaggi politici 21 aprile: la Lega torna a sognare, per Renzi invece nulla di fatto dopo la rottura con Calenda

La notizia del momento è il taglio del cuneo fiscale previsto dal governo Meloni nel Def per sostenere il potere di acquisto delle famiglie e contribuire a una piccola crescita del salario. L’altro argomento clou degli ultimi giorni sono le concessioni balneari per le quali c’è stata la mancata messa in gara, come invece era previsto dalle regole europee.

Come sono andati, quindi, i sondaggi politici alla luce di queste notizie? Gli ultimi, quelli di Proger Index, sono stati diramati ieri sera all’interno della trasmissione Piazza Pulita condotta da Corrado Formigli. La situazione è pressoché uguale alle scorse settimane, Fratelli d’Italia perde qualcosina a differenza di Pd e Movimento Cinque Stelle. È la Lega, però, a conquistare maggiori successi nelle ultime intenzioni di voto. Se si votasse adesso, cosa cambierebbe?

Salvini

Come detto, negli ultimi sondaggi politici di Proger Index per Piazza Pulita è la Lega quella che guadagna di più (lo 0,4% rispetto alla scorsa settimana). Sarà perché Matteo Salvini vorrebbe eliminare gli autovelox, quelli che vengono usati dai Comuni in modo improprio? Per il leader del Carroccio sarebbe infatti necessaria una regolamentazione sulla collocazione di tali strumenti per evitare, come detto, “usi impropri”, specie nei casi in cui essi vengono utilizzati soltanto per fare cassa.

Il tutto, però, dovrebbe avvenire senza che sia compromessa la sicurezza stradale e avendo cura che le amministrazioni comunali abbiano dei bilanci più sani. Ciò senza però pesare sulle spalle degli automobilisti.

Affinché ciò diventi realtà Salvini ha avuto un incontro con i ministri Valditara e Piantedosi. Il leader del Carroccio ha spiegato che insieme a loro sta lavorando a un pacchetto organico di revisione del Codice della Strada .

E intanto i sondaggi politici cosa ci comunicano?

Quest’ultimo comprende anche autovelox, photored e similari.

Gli ultimi sondaggi politici diramati ieri sera all’interno della trasmissione Piazza Pulita ci dicono che stabile al comando c’è Fratelli d’Italia con il 29,5% contro il 29,1% della scorsa settimana. Il calo è dello 0,4%. Prosegue, invece, il trend positivo del Partito Democratico che guadagna uno 0,2% portandosi al 20,5% seguito dal Movimento Cinque Stelle che porta a casa uno 0,1% arrivando al 15,7%.

Bene la Lega che guadagna lo 0,4% perso da FdI e torna sopra quota 9%, esattamente al 9,3% seguito da Forza Italia al 6,4% (perde lo 0,1% rispetto alla scorsa settimana).

Dopo la rottura del matrimonio tra Calenda e Renzi, Azione è al 4,3% seguito da Europa Verde e Sinistra Italiana al 3% (perde lo 0,3%). Il partito di Renzi, Italia Viva, è infine al 2,5% così come +Europa mentre il partito di Paragone resta al 2%.

I risultati dei sondaggi politici di questa settimana, quindi, sono pressoché simili a quelli delle settimane precedenti. Fratelli d’Italia, nonostante abbia perso un po’ di consensi, resta quindi stabile al comando. Significa che l’operato del Governo sta piacendo.

