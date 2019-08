Sciopero aerei e mezzi pubblici 6 settembre 2019: info e orari

Dopo un agosto che sul fronte scioperi sarà ed è stato finora nettamente tranquillo, settembre riprenderà con numerose proteste. Il 6 di settembre, infatti, sarà una giornata piuttosto nera sul fronte degli scioperi con alcuni stop del trasporto pubblico locale e degli aerei. Vediamo che cosa ci attende.

Sciopero 6 settembre nel trasporto pubblico

Il primo grande sciopero di settembre sarà quello del trasporto pubblico locale. Si fermeranno per 4 ore i dipendenti Atm Milano con orari ancora da definire. La stessa giornata è stata indetta una protesta del trasporto pubblico a Napoli sempre di 4 ore. A fermarsi sarà il personale Eav dalle ore 9.05 alle ore 13.05.

Sciopero 6 settembre aerei

Il 6 settembre sarà una giornata di scioperi anche nel settore aereo. A livello nazionale si fermeranno i dipendenti Sea e delle società Handling di Milano Linate e Malpensa per 24 ore. Ancora per 24 ore ci sarà una protesta dei dipendenti Alitalia a livello nazionale mentre FAST-CONFSAL ha indetto uno sciopero nazionale dei dipendenti delle aziende dei vettori aerei sempre a livello nazionale. Per quanto riguarda Alitalia è previsto anche uno sciopero di 4 ore indetto da CONFAEL ASSOVOLO TRASPORTO AEREO dalle ore 10 alle ore 14.

Altri scioperi a settembre sono previsti il giorno 7 con lo stop di 4 ore dei mezzi pubblici Tpl a Bologna mentre il 16 settembre ci sarà uno sciopero dei mezzi pubblici a Roma indetto da OSP USB LAVORO PRIVATo. Si fermeranno il personale Tpl e Cotril per 24 ore. Il 22 settembre toccherà allo sciopero di Trenord in Lombardia della durata di 23 ore a cui seguirà uno sciopero di Atm a Milano indetto per il 27 settembre. Il 23 settembre, invece, a scioperare sarà ancora una volta Alitalia per 24 ore.

