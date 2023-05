Previdenza: tutte le scadenze Inps di giugno, dalle pensioni al reddito di cittadinanza

Maggio è terminato e con l’arrivo del mese di giugno si apre una nuova fase di scadenze e pagamenti da parte Inps. In particolare, l’attenzione degli assicurati è puntata sulle date di pagamento delle pensioni e del reddito di cittadinanza. Ma anche su altre importanti prestazioni in scadenza.

Gli appuntamenti da parte dell’istituto di previdenza, come ogni mese, sono fitti e importanti per chi fa conto sulle entrate previste. Per fare fronte alle varie scadenze col fisco o per pagare bollette, tasse automobilistiche e altro ancora. Il pagamento della pensione è sicuramente il più importante, ma c’è anche la Naspi e tante altre indennità in arrivo.

Pagamento pensioni il 1 giugno

Si comincia quindi con le pensioni che sono messe in pagamento il 1 giugno 2023. La data bancabile è tornata per tutti il primo giorno lavorativo utile del mese entrante. Rimangono fuori solo coloro che ritirano l’assegno in contanti presso le Poste per i quali è prevista la turnazione alfabetica, scaglionata su più giorni di calendario.

giovedì 1 giugno: A-B;

sabato 3 giugno: C-D;

lunedì 5 giugno: E-K;

martedì 6 giugno: L-O;

mercoledì 7 giugno: P-R;

giovedì 8 giugno: S-Z.

Le date di incasso dell’assegno presso gli uffici postali, sono le seguenti in base alle iniziali del proprio

E’ sempre disponibile il servizio di consegna della pensione, mediante delega ai Carabinieri, per i pensionati anziani che non possono recarsi alle Poste. Il servizio va prenotato in anticipo tramite Poste Italiane per potener fruire per tempo.

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini over 75 ed è gratuito. Funziona attraverso l’istituto della delega ai Carabinieri, purché il pensionato non abbia già delegato altre persone o familiari. Per poter usufruire di tale servizio, rivolto soprattutto a persone sole e in difficoltà, è necessario prendere contatti con Poste Italiane al numero verde 800556670 oppure presso l’ufficio di zona.

Gli altri appuntamenti Inps di giugno

Fra gli altri appuntamenti importanti del mese di giugno, ricordiamo l’assegno unico e universale per figli a carico, il reddito di cittadinanza e la indennità mensile di disoccupazione Naspi. Non tutte le prestazioni a sostegnod el reddito rispondono a una data precisa di pagamento, dipende da quanto è stata presentata la domanda, dai tempi di elaborazione dei pagamenti, ecc. Ma accedendo al sito Inps con le proprie credenziali personali è possibile conoscere quando i soldi saranno messi a disposizione.

Per l’assegno unico per figli a carico, le date di pagamento su conto corrente sono previste entro la metà del mese di goiugno per la mensilità di maggio. Dal 15 al 25 giugno sarà disposta dall’Inps anche la ricarica del reddito di cittadinanza, sia per i nuovi beneficiari che per i vecchi titolari.

Per quanto riguarda, infine, la Naspi, le date di pagamento sono variabili e dipendono dai tempi tecnici di elaborazione delle prestazioni. Non vi è una scadenza precisa se non quella delle fine del mese per il pagamento della indennità di maggio. Tuttavia è ragionevole pensare che il grosso sarà corrisposto intorno alla metà del mese.

