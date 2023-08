Bellezza naturale, relax e svago: ecco quali sono i principali motivi per i quali si cercano le spiagge più belle. La vita è sempre più frenetica per cui in molti vorrebbero poter godere, anche solo per qualche giorno, dei paesaggi mozzafiato che molte spiagge offrono. Sabbia bianca, acqua cristallina, scogliere panoramiche, vegetazione lussureggiante: ecco cosa cercano le persone per staccare, ripetiamo, dalla routine quotidiana. In aiuto degli indecisi, arriva la classifica di Lonely Planet, la guida turistica tra le più apprezzate del mondo, delle spiagge più belle d’Europa effettuata mediante un sondaggio.

Bellezza naturale e paesaggi mozzafiato

Si cercano le spiagge più belle per godere del paesaggio mozzafiato e della bellezza naturale che offrono. Spesso, poi, esse sono associate a un’atmosfera di relax e tranquillità. Sono infatti molto gettonate da chi non ama molto il rumore e desidera godere del suono delle onde.

Un altro motivo per il quale in molti cercano le spiagge più belle è per vivere esperienze uniche.

Alcune, infatti, hanno caratteristiche uniche come formazioni rocciose particolari o maree che formano delle piscine naturali. Se poi c’è anche una ricca fauna marina, ancora meglio.

C’è poi chi opta per questa tipologia di spiagge perché nel corso del tempo sono diventate degli status sociali. Per questo si sceglie di visitarle per poi condividere le esperienze sui social media o per dire di essere stati in uno dei luoghi più iconici del mondo.

Le più belle spiagge del 2023 secondo Lonely Planet: ecco la top 5

Lonely Planet, grazie a un sondaggio realizzato, ha comunicato quali sono le spiagge più belle del 2023. Partiamo dalla quinta e dalla quarta in classifica. In ultima posizione c’è Platja Illetes che si trova sull’isola di Formentera (Isole Baleari in Spagna).

È considerata tra le più belle e affascinanti dell’isola grazie alle sue acqua turchesi e trasparenti nonché per il suo incredibile mondo acquatico.

C’è poi Plage de Palombaggia che si trova nel Sud della Corsica ed è considerata, addirittura, una delle spiagge più belle di tutto il Mediterraneo. È lunga circa un chilometro e le sue acque sono di un turchese intenso che lascia senza parole. Fortunatamente, nonostante il turismo, questo piccolo gioiellino è stato preservato nella sua forma originale e quindi con la sua bellissima vegetazione che arriva fino a riva.

In terza posizione c’è l’arcipelago delle isole Ebridi Esterne (Scozia) con la West Beach sull’isola Berneray. Chi c’è stato la definisce una spiaggia solitaria, infinita e con acqua turchese.

Al secondo posto c’è finalmente un’italiana. Si tratta di Cala Goloritzè che si trova nel golfo di Orosei in Sardegna. Che dire di questo posto se non che sembra davvero un dipinto, data la bellezza. È infatti caratterizzato da un arco naturale e da una sorgente di acqua dolce che dalla roccia transita sotto la spiaggia e arriva a mare. Insomma è uno spettacolo al quale non rinunciare. Questo spiaggia, però, è a numero chiuso per cui bisogna prenotare e pagare un ticket di entrata.

Sul gradino più alto del podio, troviamo infine la spiaggia di Haukland in Norvegia che si trova sulle isole Lofoten. Sicuramente il premio arriva per la sua posizione strategica che permette di ammirare fenomeno naturali come l’aurora boreale.

Riassumendo…

1. Si cercano le spiagge più belle per godere della loro bellezza e del relax che le circondano

2. Lonely Planet ha stilato la classifica delle migliori del 2023 da vedere assolutamente

3. Al primo posto c’è la spiaggia di Haukland in Norvegia, al secondo la Cala Goloritzè in Sardegna e al terzo posto la West Beach sull’isola Berneray in Scozia.

