Spiagge più belle al mondo, in classifica solo un’italiana

mare limpido, sabbia dorata, quali sono le spiagge più belle al mondo? La nuova classifica ce la svela lo studio denominato World’s 50 Best Beaches e si riferisce alla lista aggiornata al 2023. Scommettiamo che l’Italia sia fortemente rappresentata da questa lista, e invece no, poiché ne appare giusto una tra le prestigiose 50 mete. Di quale si tratta? Scopriamolo insieme alle altre posizioni della top ten.

Uno spettacolo per tutto il nostro essere

Mare e libertà, un connubio che spesso ha affascinato l’uomo. “Il mare non è la libertà, è una sua immagine, un suo simbolo… È davvero splendida la libertà, se basta evocarla perché la sua immagine riempia di felicità”, scriveva il giornalista e scrittore Vasilij Semënovič Grossman. Ed è proprio così, visto che da sempre l’immagine del mare è da sempre associata al concetto di libertà. In spiaggia ci sentiamo finalmente liberi, e possiamo goderci tutto lo spettacolo della natura.

10 – Playa Balandra

09 – La Spiaggia del Navagio

08 – La Spiaggia Nera di Reynisfjiara

07 – La Spiaggia di Honopu

06 – Trunk Bay Beach

05 – La Spiaggia di One Foot Island

04 – La Spiaggia di Whitehaven

03 – Hidden Beach

02 – Anse Source D’Argent

01 – Lucky Bay

Ma quali sono le spiagge più belle del mondo? Ecco la classifica:

E l’Italia? Niente da fare per la top ten, possiamo essere speciali nel cibo e nell’arte, ma per quanto riguarda le spiagge non siamo la meta preferita dai turisti. All’undicesimo posto però abbiamo visto che la palma di spiagge più bella del mondo appena fuori dalla top ten se la aggiudica proprio una italiana. Stiamo parlando di Cala Goloritzé, che si trova nel territorio comunale di Baunei nella parte sud del golfo di Orosei in provincia di Nuoro.

Uno studio sulla bellezza

Quali sono i criteri che hanno portato a questa classifica? Gli studiosi hanno presi in esame 5 caratteristiche: natura incontaminata, distanza, balneabilità, giorni di sole all’anno e temperatura media. Questi sono i 5 criteri che fanno della top ten una serie di paradisi terrestri assolutamente imperdibili per tutti coloro che amano il mare. Insomma, questa potrebbe essere un’ottima occasione per nostre vacanze estive di quest’anno. Ma andiamo però a conoscere meglio quelle che sono le principali spiagge stilate nell’elenco.

Spiagge più belle al mondo, un podio da urlo

Al terzo posto abbiamo Hidden Beach, una spiaggia meravigliosa situata a Palawan, nelle Filippine. Si tratta di una vera e propria piscina naturale, con acque cristalline e spintoni di roccia ricoperti di vegetazione che ne fanno da cornice naturale. Il luogo è incontaminato e la si può raggiungere solo in barca. Al secondo posto abbiamo invece Anse Source D’Argent. Strova alle Seychelles, ed è caratterizzata dalla presenza di grandi rocce granitiche sulle quali si trovano lussuose palme bagnate costantemente dall’acqua. È stata più volte utilizzata come location da film e spot commerciali. Al primo posto troviamo invece Lucky Bay. È una vera e propria perla, e si trova in Australia. La sua lunghezza è di ben 5 km ed è perfetta per godersi il meritato relax in mezzo a una natura incontaminata.

In sintesi…