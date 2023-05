Città dove si mangia meglio nel mondo, spunta una nuova classifica

Che ne direste di un bel viaggio alla scoperta delle città dove si mangia meglio nel mondo? Per fortuna arriva in nostro aiuto una nuova classifica che ci svela quali sono i posto dove la cucina è più buona. Buone notizie per il nostro paese, il quale è ben rappresentato, visto che al primo posto c’è addirittura una nostra città. Del resto, siamo un paese che sul mangiare ha pochi eguali.

La classifica che (non) ti aspetti

Cosa c’è di più apprezzato dagli italiani? Forse solo il calcio prende la stessa importanza che riserviamo al mangiare, anche se per quanto riguarda lo sport dobbiamo dire che intererà soprattutto a una certa e consistente fetta della popolazione; gli uomini. Le donne, però, possono consolarsi con l’altra passione, e attirare il sesso forte prendendolo per la gola. Stiamo parlando dell’arte culinaria. Ma quali sono le città dove si mangia meglio nel mondo? Non facciamo troppo i provinciali e diamo uno sguardo più ampio a quella che è la nuova classifica stilata da TasteAtlas in base alle recensioni raccolte dai turisti sul web.

Tale studio è un rapporto tra cibo locale, offerta ristorativa e gradimento del cliente.

La classifica, quindi, a ben vedere si concentra non tanto sulle città dove si mangia meglio, quanto su quelle che offrono i migliori prodotti tipici del luogo, il che comunque suo dire sostanzialmente la stessa cosa, anzi anche meglio, visto che in effetti si va a mangiare in una precisa città proprio per assaggiarne quelle che sono le prelibatezze tradizionali. Ma vogliamo vedere cosa ci dice questa classifica? Un attimo ancora di pazienza, visto che possiamo gongolarci come si deve.

Le prime 50 posizioni

Il nostro paese è infatti dominatore assoluto, con ben quattro città nella top ten.

Siete impazienti di conoscere qual è la classifica delle città dove si mangia meglio. E va bene, eccovi subito accontentati. Dominio dell’Italia che piazza Firenze e Roma sul podio. Napoli è quarta.

Firenze Roma Lima Napoli Honk Kong Mexico City New York City Parigi Tokio Milano Venezia Lisbona San Paolo Jakarta Buenos Aires Nuova Deli Praga Los Angeles Kyoto Istambul Vienna Genova Chicago San Francisco Thessaloniki New Orleans Londra Bologna St Louis Madrid Torino Rio de Janeiro Bangkok Mumbai Siviglia Heraklion Mosca Atene Lione Atlanta Cordoba Taormina Palermo Nashville Santa Fe Las Vegas Sofia Yogyakarta Tiblisi Tolosa

Città dove si mangia meglio al mondo

Che soddisfazione per noi italiani vedere che il nostro paese è così ben rappresentato. Ci sono infatti tante città nostrane nella top 50 stilata da TasteAtlas e basata sulle recensioni che i turisti hanno rilasciato su Google dopo aver visitato un determinato ristorante o agriturismo. A tal proposito segnaliamo i posti migliori dove mangiare in una regione speciale come l’Umbria, caratterizzata da tanti borghi affascinanti e da una cucina tipica di grande livello.

Estendendo lo studio fino alla centesima posizione, scopriamo che ci sono anche altre città nostrane meritevoli di essere menzionate. Al 51esimo posto infatti abbiamo Modena, mentre Catania si piazza 55esima. Sorrento è 63esima, mentre al numero 74 abbiamo Verona. Poco più sopra, 77esima, abbiamo Siena. A chiudere invece la top 100 c’è la città messicana di Merida. Insomma, Firenze si giudica il primo posto con una media di 4.71 punti, mentre Roma ne ottiene 4.68. Il podio lo completa la peruviana Lima con 4.66, mentre a Napoli la medaglia di legno con 465 punti.