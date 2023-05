Aurora boreale, dove vederla per spendere meno?

e proprio il momento di andare in Norvegia per vedere l’aurora boreale? O forse sarebbe più conveniente recarsi in Svezia? O meglio ancora in Islanda? Forse, facendo due conti nelle tasche degli italiani medi, vista la crisi economica, gli aumenti continui e l’inflazione, sarebbe meglio starsene tutti a casa. Ma se la possibilità economica c’è, perché privarsi di questo spettacolo della natura?

Aurora boreale, dove vederla spendendo meno?

Partiamo dalle basi, osa si intende per aurora boreale? Si tratta in realtà di un fenomeno ottico dovuto agli atomi che, a contatto con particelle cariche di protoni ed elettroni, emettono luce di lunghezza d’onda varia. Il fenomeno si verifica all’estremo nord, per questo è detto appunto boreale. Ma dove sono visibili? In realtà, già il termine ci fa capire che il fenomeno si verifica in un logo geografico della terra ben preciso, che è appunto come detto il nord. Ci riferiamo quindi alla penisola scandinava, ma non mancano alcuni fenomeni di questo tipo anche in zone non proprio vicine al polo, come ad esempio la Scozia.

Naturalmente, per avere la certezza che tale fenomeno si verifichi e non fare un viaggio a vuoto, dovremmo andare sul sicuro e partire per la Scandinavia.

Del resto, quanto sono felici gli scandinavi? Puntualmente ogni anno figurano tra le prime posizioni dei paesi più felici al mondo. Quindi, pianificare un viaggetto da quelle parti per vedere anche quanto effettivamente siano felici e spensierati potrebbe essere una gran bella idea. Non c’è bisogno di attendere l’estate, se vi state chiedendo qual è il periodo migliore per assistere a tale spettacolo della natura. Infatti, se è vero che le aurore boreali iniziano a fine agosto, è altrettanto vero che si protraggono fino a fine aprile. il periodo quindi al momento è ormai passato, ma potreste pensare a una vacanza autunnale per godervi questo fenomeno, anche perché le regioni scandinave sono decisamente più belle e caratteristiche quando inizia il freddo, non essendo paesi tipicamente estivi.

Quanto mi costa?

Ma veniamo finalmente ai prezzi. Come tutti sanno, i paesi scandinavi non sono propriamente economici. La Norvegia, in special modo, è particolarmente cara, ma non è detto che si debba stare lì per settimane intere. Il nostro interesse potrebbe quindi essere prettamente naturalistico, nel senso che potremo vedere l’aurora boreale, pernottare in un albergo del posto, e ripartire il giorno seguente, senza spendere cifre mostruose per il vitto giornaliero. Per andare in Norvegia e assistere al fenomeno, bisogna calcolare almeno 1500 euro a persona per meno di una settimana, comprendendo ovviamente il viaggio in aereo di andata e ritorno.

Decisamente più economica l’Islanda, dove con circa 1600 euro a persona starete anche una decina di giorni. Se invece avete intenzione di visitare la Svezia, si organizzano per l’occasione dei veri e propri tour creati per seguire la tappa e godersi tutto lo spettacolo dell’aurora boreale. Ecco i prezzi: