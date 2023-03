Paesi più felici del mondo, la classifica premia le scandinave, dov’è l’Italia?

Freddo è bello. È proprio il caso di dirlo, le nazioni del nord Europa dominano la classifica dei paesi più felici del mondo. L’efficienza, la precisione, l’ordine, tutte qualità che spiccano in nazioni come Norvegia, Danimarca, Finlandia e le altre. Insomma, ecco la classifica.

Paesi più felici del mondo, chi è al primo posto?

Ci viene in mente Gianfranco Marziano quando leggiamo questa classifica. È proprio il caso di dirlo, il suo ragionamento non fa una piega. Il caldo dei paesi mediterranei rende tutto più complicato, mentre invece il freddo del nord costringe ad attivarsi, mettersi in azione, e tutto il sistema diventa più efficiente. Battute a parte (che forse, chissà, hanno un briciolo di verità), la classifica parla chiaro. È stata stilata da World Happiness Report durante l’indice annuale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ci dice che il nord Europa non ha nulla da invidiare agli altri paesi. Magari non avranno un menu alimentare particolarmente gustoso (anche se poi i ristoranti più ambiti, guarda caso, sono tutti lì), ma sono felici.

Ecco la classifica:

1. Finlandia

2. Danimarca

3. Islanda

4. Israele

5. Paesi Bassi

6. Svezia

7. Norvegia

8. Svizzera

9. Lussemburgo

10. Nuova Zelanda

11. Austria

12. Australia

13. Canada

14. Irlanda

15. Stati Uniti

16. Germania

17. Belgio

18. Repubblica Ceca

19. Regno Unito

20. Lituania

Dov’è finita l’Italia?

Ebbene sì, l’Italia è solo 33esima. Avremmo anche alcune delle spiagge più belle al mondo, ma in sintesi non siamo felici. Quella che abbiamo visto è infatti la top 20 e il nostro paese è escluso, potremmo dire, dalle posizioni che contano. Il rapporto è stato redatto dopo aver intervistato più di 100 mila persone in 137 Paesi, a cui è stato chiesto di fare un paragone pre e post Covid. Il primato dunque spetta alla Finlandia che si aggiudica per la sesta volta di fila la prima posizione. Sono 5,5 milioni gli abitanti del paese primo in classifica. Benché geograficamente non sia collocata in Scandinavia, in realtà per cultura e tradizione si tratta di una terra scandinava a tutti gli effetti. Il suo sistema welfare, l’alta fiducia nelle autorità e i bassi livelli di disuguaglianza sociale fanno del paese in questione il più felice del mondo. Al secondo posto abbiamo un altro paese scandinavo, ossia la Danimarca.

Podio completato dall’Islanda, tutto quindi appannaggio del nord Europa.

La situazione però non cambia anche nelle posizioni successive. Salva la presenza di Israele e Paesi Bassi, troviamo ancora scandinave al sesto e settimo posto, rispettivamente con Svezia e Norvegia. La classifica di quest’anno però si è fatta notare anche per altre statistiche. Dal campione intervistato, infatti, risulta che è aumentata la gentilezza. a farsi portavoce di questo dato è proprio l’Ucraina, il paese colpito dalla guerra che ha riscoperto proprio in questo periodo un nuovo senso del dovere e uno scopo comune che si accompagnano in una rinnovata fiducia verso i propri leader. In conclusione, gli scandinavi sono i più felici… e noi continuano a raccontarci la storia che quella è la terra dei suicidi.