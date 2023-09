Pensioni: è online il cedolino di ottobre, come leggerlo e cosa c’è da sapere

I cedolini delle pensioni di ottobre 2023 sono disponibili online sul sito dell’Inps. Tutti i pensionati, quindi, da qualche giorno, possono visionare l’importo da incassare il prossimo mese, le trattenute fiscali applicate e tutte le voci relative alla decima rata mensile dell’anno. La data di accredito dell’asegno è lunedì 2 ottobre per i titolari di conto corrente postale e bancario.

Tuttavia, come sempre, chi ritira la pensione in contanti presso l’ufficio postale bisognerà rispettare un calendario preciso. L’Inps, infatti, in collaborazione con Poste Italiane, ha predisposto una specifica lista alfabetica basata sull’iniziale del proprio cognome per evitare assembramenti e consentire alle Poste di erogare tutti i servizi (non solo quelli bancari) con regolarità.

Pagamento pensioni in contanti in Posta

Per coloro che ricevono la pensione in contanti presso l’ufficio postale, dunque, occorre rispettare un calendario alfabeto specifico. Infatti, le date di pagamento sono scaglionate su più giorni in base alla lettera iniziale del proprio cognome.

Lunedì 2 ottobre per i pensionati il cui cognome inizia per A e B.

Martedì 3 ottobre per i pensionati il cui cognome inizia per C e D.

Mercoledì 4 ottobre per i pensionati il cui cognome inizia per E, F, G, H, I, J e K.

Giovedì 5 ottobre per i pensionati il cui cognome inizia per L, M, N e O.

Venerdì 6 ottobre per i pensionati il cui cognome inizia per P, Q e R.

Sabato 7 ottobre (solo di mattina) per i pensionati il cui cognome inizia per S, T, U, V, W, X, Y e Z.

Di seguito l’elenco completo:

Questa misura, sperimentata durante la pandemia per evitare assembramenti e rischi sanitari, è ormai diventata definitiva anche se non tassativa.

Le ritenute fiscali

Aiuta a facilitare le operazioni e i servizi postali durante le date di pagamento della rendita.

Nel mandato di pagamento della pensione di ottobre sono comprese tutte le voci che compongono l’assegno, compresa l’aliquota media Irpef applicata e l’importo della tredicesima in maturazione. Questa sarà pagata a dicembre naturalmente.

Fra le varie trattenute compaiono in particolare quelle fiscali costituite dall’Irpef e dalle addizionali regionali e comunali. Queste ultime non sono uguali per tutti, ma variano in base al luogo di residenza del beneficiario. Per chi ha in corso la cessione del quinto, potrà visualizzare anche l’importo trattenuto alla fonte.

Fra le detrazioni, invece, vi sono quelle spettanti per reddito e per nucleo familiare qualora siano dovute. Alcune categorie di pensionati hanno diritto anche agli assegni familiari qualora siano richiesti e anche questi si possono vedere col cedolino di ottobre.

Pensioni di ottobre, come leggere il cedolino dal sito Inps

Ma come si controlla l’importo della pensione di ottobre dal sito dell’Inps? Per controllare l’assegno e tutte le voci abbinate è molto semplice. Basta accedere con le proprie credenziali digitali al sito internet Inps dal proprio Pc, tablet o smartphone e cliccare sul servizio corrispondente, che contiene anche gli avvisi di pagamento della pensione.

Ricordiamo che per accedere al servizio cedolino pensione Inps è necessario essere muniti di voucher digitale personale, ovvero Spid, Cie o Cns. Dallo scorso anno, l’autenticazione tramite Pin è stata soppressa per garantire un livello più elevato di sicurezza per i dati personali.

Per visualizzare il cedolino in pagamento, una volta sul sito dell’Inps è necessario cliccare su “Cedolino Pensione” e poi andare sul link “Vuoi visualizzare il cedolino paga” e aprire “Verifica Pagamento”.