Il cedolino della pensione di novembre 2023 è già disponibile e consultabile online direttamente dal sito Inps. Come tutti i mesi, la rata della rendita annuale è visualizzabile qualche giorno prima del pagamento così da permettere ai beneficiari di conoscere in anticipo tutte le voci che costituiscono la loro pensione. Da Pc, smartphone o tablet, accedere al sito Inps è semplice.

La data di accredito della pensione di novembre è giovedì 2 per i titolari di conto corrente postale e bancario. Il pagamento è spostato il prossimo mese di un giorno a causa della festività di Tutti i Santi prevista per il 1 novembre che cade di mercoledì.

Pensione di novembre 2023, come leggere il cedolino online

Come sempre, chi ritira la pensione in contanti presso le Poste dovrà rispettare un calendario preciso stilato in base a specifica lista alfabetica basata sull’iniziale del cognome.

Ma come si fa a consultare online il proprio cedolino della pensione? Benché la procedura sia molto semplice, molti pensionati che non hanno dimestichezza con l’utilizzo di strumenti informatici e interbet si fanno spesso aiutare da partenti, figli o nipoti. Per loro non è così semplice come per i giovani.

L’accesso è abbastanza veloce. Bisogna dapprima entrare sul sito internet Inps da Pc, tablet o smartphone. Poi da lì andare sull’apposito servizio che contiene anche gli avvisi di pagamento della pensione. Ricordiamo che per accedere al servizio cedolino pensione Inps è necessario essere muniti di proprie credenziali digitali, cioè Spid, Cie o Cns.

Una volta entrati nell’area personale del sito internet dell’Inps è necessario seguire tre semplici passaggi. Dapprima cliccando su “Cedolino Pensione”, poi andando sul link “Vuoi visualizzare il cedolino paga” e aprire “Verifica Pagamento”.

Le voci principali della rata di pensione

Dal cedolino pensione di novembre 2023 si possono visualizzare tutte le voci che compongono l’assegno mensile. Compresa l’aliquota media Irpef applicata e l’importo della tredicesima in maturazione a dicembre.

Le cifre a credito sono sempre al lordo e l’importo netto in pagamento compare in fondo dopo le relative trattenute fiscali.

Fra queste vi sono, in particolare, quelle costituite dall’Irpef e dalle addizionali regionali e comunali. Queste ultime non sono uguali per tutti, ma variano in base al luogo di residenza del pensionato. Regioni e Comuni applicano aliquote diverse.

Fra le altre detrazioni spettanti per reddito compaiono anche quelle per nucleo familiare se dovute. Alcune categorie di pensionati possono visualizzare anche agli assegni familiari se spettanti e richiesti. Così come anche le trattenute relative alla cessione del quinto di pensione o per pignoramento.

Per chi ritira l’assegno in contanti in Posta

Per coloro che ritirano la pensione in contanti presso le Poste, occorre seguire apposito calendario alfabetico. Le date di pagamento sono scaglionate su più giorni in base alla lettera iniziale del proprio cognome come di seguito riportato:

dalla A alla C: giovedì 2 novembre 2023;

dalla D alla K: venerdì 3 novembre 2023;

dalla L alla P: sabato 4 novembre 2023;

dalla Q alla Z: lunedì 6 novembre 2023;

Per gli over 75, che vivono soli e non hanno delegati a recarsi presso gli uffici postali, possono sempre avvalersi del servizio offerto dai Carabinieri. Mediante apposita delega, i militari ritirano la pensione in contanti presso l’ufficio postale di zona e la consegnano a casa. Il servizio è gratuito, ma deve essere prenotato con anticipo rivolgendosi telefonicamente alla stazione dei Carabinieri o alle Poste.