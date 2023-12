E’ in arrivo il primo pagamento delle pensioni del 2024. L’Inps ha già elaborato il cedolino pensione di gennaio che è consultabile online da Pc, tablet e smartphone collegandosi al sito internet dell’Istituto di previdenza sociale. Come noto, per vedere online tutte le voci della pensione è necessaria l’autenticazione digitale mediante Spid, Cie o Cns. Chi ancora non lo possiede può ottenerlo in pochi passaggi attraverso i provider forniti in rete dal governo, gra cui quello più utilizzato di Poste Italiane.

La data di pagamento della pensione è fissata per mercoledì 3 gennaio 2024. Un po’ in ritardo rispetto al primo giorno bancabile del mese per via delle feste e, soprattutto, dei tempi tecnici di aggiornamento del calendario di pagamento delle pensioni 2024 richiesti ogni anno dall’Inps. Solo per il mese di gennaio, quindi, si dovrà aspettare un paio di giorni in più prima di vedere i soldi sul conto corrente. Per chi ritira la pensione in contanti in Posta, invece, potrebbe essere necessario attendere qualche giorno in più nel rispetto della turnazione alfabetica.

Pensioni di gennaio 2024 senza aumenti

La novità più importante che riguarda il pagamento delle pensioni di gennaio riguarda gli adeguamenti degli importi nel 2024. Come stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), le rendite devono essere aggiornate in base ai dati dell’inflazione rilevati dall’Istat 2023. L’incremento è stato stabilito in via provvisoria nella misura del 5,4% per tutte le pensioni fino a 4 volte l’importo del trattamento minimo 2023. Oltre tale soglia scattano delle riduzioni in base al valore della rendita annuale.

Purtroppo però questi aumenti non sono ancora stati elaborati e quindi non sono visibili sul cedolino pensione di gennaio. Bisognerà attendere il 1 marzo 2024, il pagamento del terzo rateo, per vedere l’importo della pensione lievitare della misura stabilita. Questo perché l’Inps, come ogni anno, richiede qualche settimana di tempo per aggiornare i sistemi di calcolo e le relative anagrafiche che includono anche le nuove pensioni liquidate.

Ricordiamo che non tutte le pensioni degli italiani aumenteranno quest’anno del 5,4%. In base a quanto stabilito dalla legge di bilancio, è previsto un meccanismo di decalage di incrementi in relazione all’importo della rendita annuale del soggetto: più questa è alta, minore sarà la rivalutazione. Sono previste sei fasce di perequazione automatica per tutto l’anno, come segue:

100% fino a 4 volte il trattamento minimo

85% da 4 a 5 volte il trattamento minimo

53% da 5 a 6 volte il trattamento minimo

47% da 6 a 8 volte il trattamento minimo

37% da 8 a 10 volte il trattamento minimo

22% oltre le 10 volte il trattamento minimo

Come consultare il cedolino pensione di gennaio 2024

Per consultare il cedolino della pensione di gennaio 2024 online, come detto, è necessario possedere un’identità digitale abilitata ai servizi online dell’Inps, come Spid, Cie o Cns. Una volta in possesso dell’identità digitale, è possibile seguire questi passaggi per consultare il cedolino:

Accedere al sito web dell’Inps. Cliccare sulla sezione “Pensionati”. Selezionare la voce “Consultazione e stampa del cedolino”. Inserire le proprie credenziali di accesso. Cliccare sul pulsante “Accedi”.

A questo punto, viene visualizzata la pagina di consultazione del cedolino. In questa schermata è possibile visualizzare tutti i dati relativi alla pensione del titolare, tra cui:

L’importo della pensione lorda.

L’importo della pensione netta.

Le trattenute fiscali e previdenziali.

Gli eventuali conguagli.

Se si desidera stampare il cedolino, è possibile cliccare sul pulsante “Stampa”. In alternativa, è possibile consultare il cedolino della pensione di gennaio 2024 tramite l’app Inps Mobile. Per farlo, è necessario scaricare l’app sul proprio smartphone o tablet e accedere con le proprie credenziali di accesso. Una volta effettuato l’accesso, è possibile selezionare la voce “Cedolino pensione” e visualizzare il documento.