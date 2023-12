E’ stato appena ufficializzato dall’Inps il calendario completo del pagamento delle pensioni 2024. Come sempre, l’accredito dell’assegno avviene il primo giorno bancabile di ogni mese e quindi non c’è nulla di nuovo da sapere in questo senso. Tuttavia, è bene ricordare che se la data di pagamento cade in una domenica o in un giorno festivo, l’accredito della pensione slitta al primo giorno lavorativo seguente.

Questa è la regola ufficiale da sempre adottata dall’Inps per il pagamento delle pensioni e applicata da banche e Poste.

Calendario completo pagamento pensioni 2024

La data di riscossione, però, può variare per coloro che non possiedono un conto corrente bancario o postale e ritirano l’assegno in contanti presso gli sportelli degli oltre 14.000 uffici postali sparsi in tutta Italia. Per una corretta gestione dei servizi posali è infatti prevista apposita turnazione per il ritiro della pensione in diverse giornate lavorative in base alle iniziali del proprio cognome.

Ma vediamo bene quando saranno pagate i 12 ratei di pensioni nel 2024. Non tutti i mesi la data di accredito coincide con il primo giorno del mese. Di seguito, l’elenco aggiornato dei pagamenti:

Gennaio 2024, mercoledì 3 gennaio per banche e poste

Febbraio 2024, giovedì 1° febbraio per banche e poste;

Marzo 2024, venerdì 1° marzo per banche e poste;

Aprile 2024: lunedì 1° aprile per banche e poste;

Maggio 2024: giovedì 2 maggio per banche e poste;

Giugno 2024: sabato 1 giugno alle Poste e lunedì 3 giugno in banca;

Luglio 2024: lunedì 1° luglio per banche e poste;

Agosto 2024: giovedì 1° agosto per banche e poste;

Settembre 2024: lunedì 2 settembre per banche e poste;

Ottobre 2024: martedì 1 ottobre per banche e poste;

Novembre 2024: sabato 2 novembre alle Poste e lunedì 4 novembre in banca;

Dicembre 2024: lunedì 2 dicembre per banche e poste.

Come sempre il primo rateo di pensione di gennaio, è pagato dall’Inps con due giorni di ritardo per permettere all’Istituto di aggiornare i sistema di pagamento in relazione al nuovo calendario.

Pensione a domicilio

Anche per il 2024 sarà possibile chiedere la consegna della pensione a domicilio per chi ritira di persona l’assegno in contanti presso gli uffici postali. Prosegue infatti la collaborazione fra Poste Italiane e Arma dei Carabinieri per la consegna a casa dell’assegno mensile. Il servizio, entrato in funzione durante il periodo della pandemia, è rivolto a tutti i cittadini over 75 ed è gratuito. Ma come delegare i Carabinieri a incassare la pensione per altri?

Per attivare il servizio è necessario sottoscrivere apposita della delega ai Carabinieri, purché il pensionato non abbia già delegato altre persone o familiari per lo stesso scopo. In base agli accordi presi a suo tempo, i Carabinieri della stazione locale si recano presso l’ufficio postale accreditato del pensionato per riscuotere la somma di denaro da consegnare a nel giorno e orario concordato. Per poter usufruire di tale servizio, rivolto soprattutto a persone sole e in difficoltà, è necessario prendere con largo anticipo contatti con Poste Italiane al numero verde 800556670 oppure con l’ufficio di zona per formalizzare la richiesta.

Poste Italiane comunicherà, quindi, alla stazione locale dei Carabinieri tutti i dati necessari del delegante con il numero del certificato di pensione da riscuotere. Gli stessi si recheranno poi presso il pensionato per la consegna dell’assegno. Sempre nel rispetto della turnazione alfabetica predisposta mensilmente da Poste Italiane.