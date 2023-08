Pensione alle poste: cedolino allo sportello e servizi per i pensionati dei piccoli comuni

Da oggi il cedolino pensione si può ottenere anche in Posta. Si ampliano, infatti, i servizi rivolti ai pensionati e offerti dagli uffici postali di tutta Italia al fine di rendere più fruibile e a portata di mano i servizi Inps. La novità rientra nel progetto “Polis” che prevede, fra l’altro, anche il rilascio di certificati e documenti elettronici.

Al momento il servizio di stampa del cedolino pensione mensile in Posta con tutte le voci riportate è previsto solo nei Comuni sotto i 15 mila abitanti. Ma, in previsione, sarà esteso a tutta Italia per consentire uniformità di accesso al servizio a chi non ha possibilità di interagire con il sito web Inps. Non tutti i pensionati, infatti, hanno dimestichezza con l’uso di pc, tablet o smartphone per visualizzare mensilmente la pensione.

Il cedolino pensione si stampa in Posta

Ricordiamo che per visualizzare e stampare il cedolino pensione, l’utente deve necessariamente accedere ai servizi Inps tramite le proprie credenziali digitali (Spid, Cie o Cns).

Un procedimento a volte complicato per le persone anziane. In alternativa, ci si può recare presso le sedi Inps che però possono risultare distanti dalla propria residenza. Oppure contattare ilInps al numero verde 803-164 da rete fissa o lo 06-164164 da rete mobile chiedendo l’invio cartaceo a domicilio.

Ecco quindi che grazie al progetto Polis, da oggi tutti i pensionati possono recarsi comodamente presso l’ufficio postale di zona e chiedere, documenti alla mano (codice fiscale e carta di identità), la stampa del cedolino pensione. L’operatore dell’ufficio postale rilascerà il documento solo dopo che sarà confermata l’identità del pensionato mediante avvenuta autenticazione con codice OTP inviato dall’Inps al numero di cellulare.

La richiesta può essere effettuata direttamente solo dal pensionato, relativamente al cedolino pensione in corso di pagamento. E’ tuttavia possibile chiedere anche la stampa dei cedolini pensione dei periodi precedenti indicando il numero e il mese di competenza. Il servizio non è gratuito, ma richiede il pagamento di una tariffa pari a 2,15 euro.

Gli altri servizi disponibili per i pensionati

Nell’ambito del progetto Polis presso Poste Italiane sono al momento disponibili altri servizi per i pensionati. In particolare è possibile ottenere la certificazione unica (CU) e il modello ObisM. Nel primo caso si tratta del noto documento fiscale relativo ai redditi da lavoro e/o pensione percepiti nell’anno precedente e disponibile dal 16 marzo. E’ utile per la dichiarazione dei redditi.

Il modello ObisM, invece, è il documento rilasciato dall’Inps all’inizio di ogni anno che riassume le informazioni delle pensioni che in pagamento. Un pensionato, infatti, può essere titolare di più prestazioni che sono pagate mensilmente dall’Inps. In entrambi i casi, il costo del servizio di rilascio e stampa dei documenti è di 2,15 euro.

Cosa prevede il progetto Polis

Il progetto Polis, avviato all’inizio del 2023, prevede fra le altre cose la realizzazione di ulteriori servizi di Poste Italiane a favore dei cittadini residenti nei Comuni con meno di 15 mila abitanti. Tramite lo sportello Digitale “Spazi per l’Italia” sono in fase di realizzazione spazi di lavoro “co-working” per lavoro, riunioni, eventi e servizi condivisibili a distanza. Tramite lo sportello unico, invece, si potrà accedere anche a un’ampia gamma di servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione. Si potrà effettuare la richiesta di certificazioni anagrafiche, documenti di identità, passaporti, codice fiscale, certificati penali. Oltre a quelli previsti dall’Inps. Sarà possibile anche presentare domanda di pensione o richiesta di sussidi e bonus.

Sarà infine possibile fruire di spazi appositi per le ricariche di auto elettriche e di punti locker per l’invio e il ritiro della corrispondenza (pacchi soprattutto) in assenza di operatore 2 ore su 24.

Riassumendo…