Le migliori uova di Pasqua a prezzi bassi e dove trovarli

Manca poco alla Pasqua, si celebrerà infatti tra qualche giorno, e la voglia di regalare o gustare delle uova di cioccolato cresce sempre più. Tutti, però, avranno notato che i prezzi sono saliti alle stelle così come quelli delle colombe.

Che fare, quindi, per non rinunciare a questo prodotto che è parte integrante della tradizione pasquale senza dover per forza spendere un capitale?

Ecco dei suggerimenti che vi aiuteranno a trovare per la Pasqua le uova più economiche in commercio ma allo stesso tempo di ottima qualità.

Il prezzo, quali sono i fattori che lo influenzano?

A Pasqua sulle tavole degli italiani le uova di cioccolato non possono assolutamente mancare e questo è un dato di fatto. Ci si chiede però il perché abbiano tutte dei prezzi così diversi tra di loro. Ebbene, il primo elemento che influenza il costo di questo prodotto è la tipologia di cioccolato che si utilizza. Ad esempio, quello fondente ha una percentuale di cacao più elevata a differenza di quello a latte.

Di solito è del 45% in quello fondente e del 20-25% in quello al latte.

Anche il quantitativo di nocciole fa la differenza così come l’olio di palma. Quest’ultimo ingrediente si usa, di solito, per rendere il cioccolato più lucido e morbido ma ha anche effetti negativi sull’ambiente. Quindi, nella scelta delle migliori uova di Pasqua, si potrà anche optare per quelli che non lo contengono.

Ovviamente sul prezzo influisce anche il peso: maggiore è quest’ultimo, più costoso è il prodotto. C’è poi la sorpresa che condiziona il costo dell’articolo in quanto se è dedicata, ad esempio, a personaggi di film o di cartoni animati, può infatti far lievitare il prezzo.

Quali sono allora le migliori?

È possibile trovare ottime uova di Pasqua economiche. I prodotti che indicheremo, infatti, hanno un buon rapporto qualità/prezzo e sono adatti ad ogni palato. In questo modo, nonostante i rincari, si potranno regalare lo stesso questi articoli pasquali senza però rinunciare al gusto e alla qualità.

Tra le migliori uova di cioccolato c’è il Dolfin di Me Contro Me al latte con la sorpresa dedicata ai famosi youtuber Luì e Sofì. Costa meno di 15 euro e il peso è di circa 150 grammi.

Se si amano i dinosauri, si deve assolutamente scegliere l’Ovosauro al cioccolato al latte dove all’interno si troverà un kit per crearli o addirittura un fossile. Questo regalo sicuramente farà felici sia grandi che piccini e il costo, come l’altro, per 150 grammi di prodotto, si aggira intorno ai 15 euro.

Salendo un poco di prezzo e di peso, si può optare per l’uovo Caffarel Cremì Fondente per gli amanti della crema alla nocciola e del doppio strato gianduia. Questo capolavoro per il palato fonde il cioccolato fondente (44%) con le nocciole (26%). Come detto, il costo è più alto: per 300 grammi di prodotto si spendono circa 20 euro.

Sempre a circa 20 euro si può acquistare l’uovo Ferrero Rocher Pasqua d’oro fondente (300 grammi). Che dire di questo articolo? Ovviamente che è un capolavoro di bontà e di qualità. E poi al suo interno contiene gli amatissimi cioccolatini Ferrero Rocher (quattro in tutto).

Infine per chi ama il cioccolato bianco, un’altra delizia del palato è l’uovo Lindt Emozioni Golose bianco pistacchio mandorle. Esso consta di cioccolato bianco arricchito da pistacchi salati e mandorle, pesa 300 grammi e costa circa 20 euro.

Dove trovare le offerte migliori?

Sugli scaffali dei supermercati ci sono tante uova di cioccolato, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Oltre ai consigli su indicati per scegliere quelle più economiche, ci sono anche trucchetti da mettere in pratica per trovare le migliori offerte.

In primo luogo, si potranno confrontare i prezzi dei diversi supermercati anche online.

Per effettuare tale comparazione, si potranno scaricare sullo smartphone applicazioni di volantini come “DoveConviene” e “Volantino Facile” in modo tale da scegliere l’offerta più conveniente.

Un altro consiglio sarà quello di approfittare delle promozioni e dei coupon che solitamente i supermercati lanciano periodicamente per le uova di Pasqua. Ad esempio, alcuni propongono lo sconto del 50% sul secondo uovo che si acquista o offrono un buono sconto da utilizzare sull’acquisto successivo.

Se non si ha fretta di regalare le uova di cioccolato, si potrà attendere il termine delle festività per regalarle. In questo modo si troveranno a prezzi super scontati perché i punti vendita applicano grandi sconti sui prodotti invenduti.

Scartare uova di Pasqua, siano esse piccole o grandi, e scoprire cosa c’è all’interno è una grande emozione non solo per i bambini ma anche per gli adulti. Se poi il regalo è azzeccato, allora il gioco è fatto. Perché allora privarsene? Con i suggerimenti appena forniti si potranno infatti regalare allo stesso tempo uova di Pasqua economiche ma ricche di gusto e qualità.

