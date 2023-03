Uova di Pasqua e colombe, che salasso! Rincari alle stelle anche per le feste

In questi giorni milioni di famiglie italiane sono alle prese con un’amara sorpresa: i prezzi delle uova di Pasqua e delle colombe sono cresciuti in maniera spropositata rispetto agli ultimi anni. Tutta colpa dell’inflazione, vero, ma anche dei rincari subiti dai prodotti del settore alimentare. E se lo scorso anno c’era stato un inevitabile aumento dei prezzi rispetto al 2021, quest’anno ci si è superati, con rincari nell’ordine del 10%. Per fortuna però non ci sono solo brutte notizie. Alcune pietanze tipiche delle festività Pasquali sono più convenienti rispetto a un anno fa. Senza dimenticare che si può spendere più o meno anche a seconda di dove le si acquista.

I rincari delle uova di Pasqua e delle colombe nel 2023

A lanciare il grido di allarme sui rincari per la spesa in vista delle festività di Pasqua è Federconsumatori, in seguito all’analisi dei prezzi in aumento nei supermercati italiani.

colomba farcita: 22,57 euro al kg (+51%)

pizza pasquale: 17,00 euro al kg (+34%)

ovetti di cioccolato: 29,00 euro al kg (+19%)

Il prodotto che ha subito il rincaro più alto è la colomba farcita. Oggi in vendita a 22,57 euro al chilo, un aumento superiore al 50% rispetto a dodici mesi fa. Sul podio dei prodotti pasquali più rincarati quest’anno finiscono anche la pizza pasquale e gli ovetti di cioccolato, rispettivamente col +34% e +19%. Tradotto in cifre, ecco i prezzi del 2023 per questi tre articoli:

Aumenti superiori al 10% anche per il salame corallina (25,00 euro al kg, +16% rispetto al 2022) e i coniglietti di cioccolato (3,79 eruo al kg, +12% rispetto al prezzo dello scorso anno).

Rincari più convenuti invece per la fesa di tacchino (15,00 euro al kg, +4%), il casatiello (22,00 euro al kg, +3%), il coniglio (22,00 euro al kg, +3%) e l’abbacchio (27,00 euro al kg, +2%)

Questa differenza si spiega dai diversi alimenti impiegati per realizzare ciascuno dei prodotti appena citati.

Dove trovare uova di Pasqua e colombe senza svuotare il portafoglio

La colomba ad esempio non si può fare senza il burro, materia prima aumentata di quasi il 60% rispetto al 2022. Allo stesso modo rincaro super per lo zucchero, il cui prezzo è lievitato dell’84% negli ultimi dodici mesi.

Iniziamo prima di tutto con il prodotto che, a sorpresa, è diminuito nel prezzo rispetto all’ultimo anno: le uova di cioccolato da 220 grammi, che quest’anno costano 15,27 euro (il 7% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Ci sono poi ottimi metodi spendere meno. Come ad esempio confrontare il prezzo al chilo degli articoli che più ci piacciono, acquistare direttamente sotto il periodo pasquale quando i supermercati sono soliti scontare le uova di Pasqua rimaste invendute. E poi ancora controllare i volantini delle grandi catene di supermercati per verificare la presenza di eventuali promozioni in determinati giorni. Basta poco, quindi, per evitare di vedersi rovinate le feste a causa di questi rincari sempre più evidenti.