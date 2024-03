Quali sono le migliori città d’Europa? Arriva la nuova classifica aggiornata al 2024 offerta dagli esperti di Resonance Consultancy. Nella top 10 ci sono anche due italiane, ecco quali sono i posti da visitare assolutamente e dove si vive meglio quest’anno.

Due italiane nella top 10

Sono Milano e Roma le due città italiane in classifica, con la capitale che supera il capoluogo lombardo. Lo studio è stato condotto da Resonance Consultancy e si riferisce alle città dove vivere, investire o fare una bella vacanza in questo 2024.

Dopo aver raggiunto la palma del turismo green nel 2023, per l’Italia un altro traguardo importante, visto che mette ben due città all’interno della prestigiosa top 10. Lo studio ha preso in esame numerosi fattori al fine di scoprire qual è il potenziale messo in campo dalle città analizzate e quanto tale potenziale è messo effettivamente in atto.ottiene il quarto posto, quindi appena un gradino al di sotto del podio. Per la città Eterna si tratta di una conferma importante, visto che ottiene tale posizione per il secondo anno consecutivo.

Il suo grande patrimonio storico e culturale ha dettato legge, del resto la nostra capitale può essere considerata a tutti gli effetti un vero e proprio museo all’aperto. Ogni anno milioni di turisti accalcano i punti più importanti della città, come ad esempio il Colosseo e Città del Vaticano, meta imprescindibile per i religiosi. La sua cucina poi è rinomata in tutto il mondo, inoltre il clima favorevole gioca a suo favore, fornendo quindi ulteriori punti al suo alto grado di vivibilità. L’accessibilità internazionale è un altro fattore importante in tale analisi, e proprio di recente è arrivata la nuova classifica con i migliori aeroporti d’Europa, altra categoria dove il nostro Paese ha ottenuto grandi risultati.

Migliori città d’Europa, non solo Roma e Milano

C’è anche Milano nella top 10 delle città migliori d’Europa.

Il capoluogo lombardo si piazza proprio al decimo posto e rappresenta ancora oggi il motore economico di tutto il nostro Paese. Famosa nel mondo per il ricco settore della moda e del design, Milano arriva in questa classifica grazie alle opportunità di lavoro offerte e anche agli alti livelli di istruzione e intrattenimento. Negli ultimi anni poi ha aumentato la sua offerta per finanziatori e investitori, sapendosi rinnovare anche nel campo della tecnologia. Quali sono invece le altre città inserite nella classifica? Al primo posto abbiamo ancora Londra, che guadagna questa posizione per il secondo anno di fila. Al secondo posto abbiamo invece Parigi, mentre a completare il podio c’è. Ecco la top 10:

Italia e Spagna quindi piazzano due città nella top 10. Naturalmente, gli occhi sono tutti puntati su Londra, la quale ha saputo ottenere i numeri che caratterizzavano il suo turismo prima della pandemia. La città britannica ha conquistato il miglior punteggio in 12 delle 27 categorie analizzate dagli esperti. La rete di trasporti ha giocato u ruolo cruciale in questa scelta, ma anche l’intrattenimento offerto dalla sua vivace vita notturna è una categoria che gioca a suo favore. Così come la vesta scelta di ristoranti messa a disposizione di turisti e cittadini. Inoltre, l’apertura di nuovi hotel ha aumentato nettamente il turismo che, come detto, è tornato ai numeri che lo caratterizzavano prima del 2020.

