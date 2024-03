Il nuovo sondaggio offerto da Airport Service Quality (Asq) Award ha aggiornato la classifica dei migliori aeroporti d’Europa, e anche l’Italia si prende la sua fetta di gloria. Lo studio ha intervistato oltre seicentomila passeggeri prendendo in esame 30 differenti parametri per 400 scali diversi. Vediamo quali sono le posizioni più importanti.

Il nuovo studio

Aci World ha aggiornato il suo studio relativo ai migliori aeroporti d’Europa analizzando le preferenze dei passeggeri per scoprire qual è la loro esperienza in merito agli scali visitati durante i loro viaggi in aereo.

Dopo aver scoperto quali sono i migliori aeroporti al mondo , ecco l’aggiornamento per quanto riguarda il vecchio continente. Ebbene, per quanto riguarda quelli con 40 milioni di passeggeri, è proprio una italiana a vincere, visto che stiamo parlando dell’Aeroporto. Anche El Prat di Barcellona figura al top in questa speciale categoria. La struttura di Fiumicino risulta dominante anche in altre categorie aggiudicandosi quindi anche i titoli di Airport with the Most Dedicated Staff in Europe, Easiest Airport Journey in Europe, Most Enjoyable Airport in Europe, Cleanest Airport in Europe.

Per quanto riguarda invece gli scali da 25 a 40 milioni di passeggeri, al primo posto troviamo quello di Copenhagen, ma anche in questa categoria gli italiani hanno gloria, visto che subito dopo troviamo il Malpensa di Milano. Al di sotto di tale numero di passeggeri, quindi dai 5 ai 15 milioni, c’è un’altra italiana ancora a trionfare, ossia il Giovan Battista Pastene di Ciampino. Nella medesima categoria troviamo anche quello di Linate, che si posiziona quinto. Aeroporti di Roma commenta il successo di Fiumicino con grande orgoglio:

“Solo nove scali, nelle rispettive aree geografiche hanno raggiunto livelli di eccellenza in tutte le sezioni considerate dall’Asq Award, ma si tratta di scali con traffico inferiore ai 15 milioni di passeggeri/anno. Il Leonardo Da Vinci è l’unico aeroporto con oltre 40 milioni di passeggeri all’anno a livello globale ad aver ottenuto questo risultato. Quella di oggi è, per Adr, una giornata storica: per la prima volta gli scali di Fiumicino e Ciampino vengono premiati insieme a livello internazionale per la qualità e i servizi offerti ai passeggeri”

Migliori aeroporti d’Europa, le classifiche

come detto, sono diverse le categorie premiate con questo nuovo sondaggio offerto dagli esperti di ACI World, eccone alcune:

Meno di 2 milioni di passeggeri all’anno

Aeropuerto de El Hierro (Valverde, Spain)

Aeropuerto de Girona – Costa Brava (Costa Brava, Spain)

Aeropuerto de Reus (Reus, Spain)

Aeropuerto Internacional Región de Murcia (Murcia, Spain)

Almeria Airport (Almeria, Spain)

Inverness Airport (Inverness, United Kingdom)

Da 2 a 5 milioni di passeggeri all’anno

Aeropuerto de Menorca (Menorca, Spain)

Milas-Bodrum Airport (Milas, Turkey)

Skopje International Airport (Skopje, North Macedonia)

Tallinn Airport (Tallinn, Estonia)

Da 5 a 15 milioni di passeggeri l’anno

Aeroporto di Roma-Ciampino (Rome, Italy)

Belgrade Nikola Tesla Airport (Belgrade, Republic of Serbia)

Izmir Adnan Menderes Airport (Izmir, Turkey)

Keflavik International Airport (Keflavik, Iceland)

Linate Airport (Milan, Italy)

Malta International Airport (Luqa, Malta)

Porto Airport (Porto, Portugal)

Thessaloniki Airport “Makedonia” (Thessaloniki, Greece)

Da 15 a 25 milioni di passeggeri all’anno

Aeropuerto de Alicante-Elche (Alicante, Spain)

Helsinki Airport (Helsinki, Finland)

Da 25 a 40 milioni di passeggeri l’anno

Copenhagen Airport (Kastrup, Denmark)

Malpensa Airport (Milan, Italy)

Palma de Mallorca Airport (Palma, Spain)

Zurich Airport (Zurich, Switzerland)

Oltre 40 milioni di passeggeri all’anno

Aeroporto di Roma-Fiumicino (Rome Fiumicino, Italy)

Barcelona-El Prat Airport (Barcelona, Spain)

