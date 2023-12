La qualità dei servizi offerti è ciò che gli esperti hanno preso in considerazione per scoprire quali sono i migliori aeroporti al mondo. Sono diversi gli studi offerti su tale tematica, ma una delle più famose è quella offerta da Skytrax, la quale ogni anno assegna gli oscar degli scali più efficienti.

Gli scali più efficienti al mondo

Il premio quest’anno se lo aggiudica il Changi Airport di Singapore. Considerato un vero e proprio gioiello supermoderno, si tratta di un aeroporto ricco di servizi, compreso un enorme centro commerciale al suo interno.

Ancher per quest’anno l’oscar per il miglior aeroporto al mondo se lo aggiudica Singapore. Il secondo posto è occupato invece dall’Aeroporto Internazionale Hamad di Doha (Qatar). Il sito si concentra soprattutto sull’offrire una serie di intrattenimenti per coloro che sono in attesa di partire. A completare il podio c’è. Il sito viene premiato soprattutto per i suoi grandi standard d’igiene, tanto che risulta essere il più pulito al mondo, nonostante sia uno degli aeroporti più trafficati del pianeta.

Per quanto riguarda gli italiani, invece, l’unica presenza nella top 20 è quella dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma-Fiumicino che occupa la 13esima posizione. Un’altra interessante classifica è quella offerta da AirHelp, che invece si concentra soprattutto sulla puntualità dei voli offerti. In questo caso non mancano le sorprese. Partiamo dall’Aeroporto Internazionale di Mascate, che è il principale scalo dell’Oman. In questo caso è questo sito ad aggiudicarsi il massimo del punteggio posizionandosi quindi al primo posto. L’Aeroporto Internazionale Guararapes-Gilberto Freyre di Recife occupa invece la seconda posizione. Il sito brasiliano risulta essere uno dei migliori in fatto di puntualità, lo si evince dalle ottime recensioni offerte dai viaggiatori che lo hanno visitato.

Migliori aeroporti al mondo, la classifica

Dopo aver visto quali sono le migliori stazioni ferroviarie d’Europa, ecco quella relativa ai voli.

chiude il podio. Il sito sudafricano si guadagna questa posizione grazie all’elevato numero di voli che decollano e atterrano in orario. Per l’Italia le cose con la classifica stilata da AirHelp sono completamente diverse e molto meno lusinghiere. Infatti, per trovare la prima italiana in classifica dobbiamo scendere addirittura al 109esimo posto. Qui vi troviamo l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari-Palese. In fatto di puntualità i numeri non sono a suo favore, ma offre una vasta gamma disoprattutto tra negozi e ristoranti.

Ancora più in basso, precisamente al 131esimo posto, troviamo l’aeroporto Mario Mameli di Cagliari-Elmas. Benché le recensioni dei viaggiatori non sono entusiastiche, ha comunque dei numeri migliori per quanto riguarda la puntualità dei voli. Infine, gli scali romani: l’Aeroporto di Ciampino si posiziona 132esimo, mentre quello di Fiumicino solo 139esimo. Anche in questo caso le posizioni sono tutt’altro che lusinghiere, ma c’è da dire che fanno comunque meglio degli scali milanesi. Infatti, Linate si posiziona al 154esimo posto, Orio al Serio al 160esimo e Malpensa addirittura al 179esimo. Insomma, avevamo detto che tale classifica avrebbe riservato non poche sorprese, ma probabilmente non ci aspettavamo questa vera e propria debacle per quanto riguarda i nostri aeroporti.

I punti chiave…