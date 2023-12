C’è anche un’italiana nella top ten delle migliori stazioni ferroviarie d’Europa, e tale notizia non può che farci grande piacere. Soprattutto perché si tratta di una location che ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, tanto da passare da luogo pericoloso in efficiente punto di servizio per chi vuole partire. Di quale stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Da zero a mito

Chi ricorda il sottotitolo (o forse è più giusto dire, frase lancio promozionale) di The Mark con Jim Carrey? A quanto pare è il destino che è stato riservato anche alla migliore stazione ferroviaria italiana, titolo che si guadagna di diritto visto che risulta essere l’unica italiana nella top ten europea.

Ma di quale stiamo parlando? Della stazione ferroviaria di Napoli. Si tratta di una vera e propria sorpresa, visto che fino a una dozzina di anni fa era considerata una delle peggiori del paese. All’inizio degli anni 2000 infatti ancora proliferavano situazioni di grande disagio nell’esterno della stazione, con spaccio di droga e tanti senzatetto sdraiati per terra. A dire il vero, quest’ultimo fenomeno, quello dei, non è che si si ridimensionato di molto, ma in realtà questo è un problema di quasi tutte le stazioni ferroviarie al mondo.

È innegabile comunque che la stazione di Napoli Centrale sia oggi un luogo ricco di servizi e ben controllato, mentre prima era considerato uno dei più pericolosi al mondo (con tutta piazza Garibaldi a tenere alta questa poco lusinghiera bandiera). La stazione ferroviaria in questione totalizza un punteggio di ben 86 punti. Per trovare altre stazioni italiane dobbiamo scendere al 16esimo posto, dove c’è quella di Roma Termini, mentre quella di Bologna Centrale è solo 26esima e quella di Milano Centrale è 29esima. Un bel primato che ci teniamo stretti e che senza dubbio farà felici soprattutto i napoletani, i quali spesso in queste classifiche si vedono posizionati molto male.

Stazioni ferroviarie, la classifica delle migliori d’Europa

Quando si parla di classifica, si tende sempre a fare il tipo per l’Italia, ed è stato soddisfacente scoprire che almeno non ci sono italiane in quella delle città più costose al mondo. Ma ora concentriamoci sulle migliori stazioni ferroviarie europee. Scaliamo la classifica e vediamo chi c’è al secondo posto. Con 81 punti abbiamo un parimerito, Oslo Centrale e di Vienna Meidling. Le due stazioni si collocano al 10cimo posto e completano questa top ten partita dal basso. Al nono abbiamo invece Parigi Gare de Lyon che totalizza un punto in più delle altre due, 82. Amsterdam si posiziona ottavo, proprio alle spalle della stazione di Napoli Centrale. Il punteggio del capoluogo olandese è di 84,5 punti. Come detto, a Napoli vanno 86 punti, cosa che le fa guadagnare il settimo posto.

Passiamo quindi direttamente al sesto, dove troviamo la stazione di Francoforte sul Meno Centrale. In questo caso i punti totalizzati sono 87, uno in più della nostra italiana. Con 89,5 punti abbiamo poi Utrecht Centrale in quarta posizione. Ed eccoci finalmente al podio. Terzo posto per Berna e Berlino Centrale, entrambe con 9 punti totalizzati. Al secondo posto a un passo dal successo c’è invece Vienna Centrale che ottiene 94 punti. A trionfare con ben 102 punti è invece Zurigo. La classifica in questione è stata effettuata dagli esperti di Consumer Choice Center (CCC), associazione indipendente dei consumatori a livello internazionale, che ha intervistato diversi viaggiatori in giro per l’Europa. Piccola curiosità, la città svizzera era prima anche nella classifica sopra citata relativa alle città più costose al mondo. A quanto pare certi privilegi si pagano.

I punti chiave…