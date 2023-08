Meteo infuocato con Nerone, quando torna il fresco?

Un nuovo anticiclone ha già fatto breccia nella giornata di ieri 21 agosto. Stiamo parlando di quello che è stato ribattezzato con il nome di Nerone. Il meteo però ci svela quanto durerà il nuovo caldo asfissiante che attanaglierà l’Italia in questi giorni e quando invece torneranno temperature più fresche.

Con Nerone tutti sotto l’ombrellone

Nella giornata di ieri, lunedì 21 agosto, abbiamo assistito a un nuovo innalzamento delle temperature. L’anticiclone ciclone è il responsabile di tale fenomeno, ma gli esperti di meteorologia prevedono comunque un periodo tutto sommato contenuto. Stavolta però a soffrire particolarmente per le temperature (che in alcuni casi arrivano addirittura a 40 gradi) sono le regioni del Nord. La fiammata africana, però, come dicevamo, ha i giorni contati e tra non molto tornerà il maltempo. Naturalmente, per combattere una canicola del genere è meglio stare lontani dalle città, o quantomeno riuscire a mantenere un clima fresco nei propri appartamenti evitando di uscire nelle ore più calde. Ci sono molti accorgimenti che possiamo mettere in pratica per non subire oltremodo questa terribile punizione estiva. Le spiagge continuano a essere le mete più ambite, ma ormai molti italiani sono tornati dalle vacanze, il lavoro incombe.

Ma torniamo sul meteo e vediamo quali sono le condizioni atmosferiche che ci attendono nei prossimi giorni. Secondo gli esperti bisognerà stringere i denti e tenere acceso il condizionatore almeno fino al 26 agosto. Per la giornata di sabato infatti Nerone potrebbe continuare a stringere l’Italia nella sua terribile morsa infuocata, costringendo tutte le regioni del paese, da nord a sud, a subire una terribile punizione. Fino a sabato 26 i valori massimi diurni raggiungeranno facilmente i 37-39°C in Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte: saranno Milano, Roma, Firenze, Bologna, Padova, Pavia, Alessandria, Torino, Mantova, Bolzano, Terni, le città più calde.

Meteo infernale, quando finirà il caldo?

La situazione sarà leggermente più accettabile nelle regioni del sud del nostro paese. Secondo gli esperti le temperature più alte che toccheranno i 36-37°C su tarantino, casertano, siracusano, agrigentino e coste ioniche della Basilicata, altrove non si andrà oltre i 32-34°C. Domenica 27 agosto è la data fissata per mettere fine al caldo estremo di questo mese di agosto. Un ciclone in arrivo dal Regno Unito dovrebbe infatti lambire il Mar Mediterraneo portando finalmente refrigerio anche nel nostro paese. Anche il grande esperto Giuliacci ha confermato le previsioni meteo di questi prossimi giorni:

“Avremo un brusco calo delle temperature anche di dieci gradi al centro nord e di cinque o sei gradi al sud. A causa di una fase temporalesca che dal 27 agosto fino al 3 di settembre rinfrescherà tutta l’Italia”.

Il cambio, come detto, arriverà da domenica 27 agosto, dapprima al Nord, poi nelle giornate tra il 28 e 30 anche al Sud del nostro paese. Parliamo di un crollo termico di circa 10 o 12 gradi rispetto alle attuali temperature. Ad ogni modo, il gran caldo ha i giorni contati. Con questa fase si chiuderà la terza e ultima ondata di caldo che colpirà il nostro paese quest’anno. Abbiamo quindi ancora pochi giorni di sole estremo per goderci spiaggia e mare, fermo restando che di solito i bagni settembrini sono sempre i più belli.

I punti chiave…