Difendersi dal caldo, come adattarsi a queste temperature?

Siamo nel bel mezzo dell’inferno. Questo mese d’agosto sta mettendo a dura prova tutti gli italiani. E dire che ci eravamo lamentati tanto del fatto che le temperature non si alzassero a fine giugno. Come difendersi dal caldo? C’è una soluzione, una serie di consigli da attuare e mettere in pratica o dobbiamo rassegnarci alla sofferenza?

I consigli degli esperti

Il problema del riscaldamento globale è ormai sentito da tutti. C’è chi sta sperimentando soluzioni estreme, come quella di schermare il sole con nuvole artificiali. È proprio la proposta avanzata da Bill Gates il quale, dopo averci messo in guarda oltre un decennio fa sui rischi dei virus, ora lancia l’allarme sui rischi del sole e su quanto stia diventando pericoloso per il nostro pianeta. Insomma, per quanto il sole sia vitale per la Terra, potrebbe anche essere la sua fine. Come se non bastasse, arrivano dati allarmanti anche in merito ai decessi in Europa durante la scorsa estate. Nel 2022 ben 61 mila decessi, con numeri elevatissimi soprattutto in Italia. 18 mila morti solo nel nostro paese lo scorso anno. E le temperature di questo 2023 sono ancora più proibitive.

Come difendersi dal caldo? È la domanda che rimbalza costantemente nella nostra mente e che potrebbe non avere una soluzione. Ma prima di rassegnarci vediamo cosa ci dicono gli esperti. Il caldo provoca disidratazione e aumento della temperatura corporea, ciò significa che è necessario introdurre i liquidi persi al fine di abbassare nuovamente la temperatura. Per farlo dovremo quindi modificare le nostre abitudini individuali e adattarle a quelle dell’ambiente. Detto ciò, cosa fare nell’immediato per combattere la canicola? Meglio stare a casa o uscire? Gli esperti su questo sono tutti d’accordo. Se la temperatura è fresca, meglio rimanere in casa che uscire ed esporsi al sole. Quindi meglio evitare anche il mare? In realtà, l’importante è trovare sempre un posto all’ombra, perché in estate crescono nell’aria i livelli di ozono.

Difendersi dal caldo, le dritte giuste

Entriamo ora nel dettaglio e vediamo come fare per difendersi dal caldo, soprattutto nelle ore più torride in casa. Ecco l’elenco dei consigli da mettere in pratica:

schermare le finestre con tende, persiane e tapparelle durante il giorno, e alzarle durante la sera;

passare la maggior parte del tempo nella stanza più fresca della casa;

bagnarsi di frequente e appoggiare sulla pancia o sulle braccia una borsa di ghiaccio;

passare almeno un paio di ore al giorno in locali climatizzati, poiché in questo modo si riduce dell’80% i rischi per la salute associati al caldo;

indossare scarpe aperte, abiti leggeri e chiari fatti in fibre naturali;

bere l’acqua, gli infusi e le tisane senza zuccheri e dolcificanti;

il pisolino nelle ore più torride è un ottimo modo per abbassare la temperatura.

Quindi è meglio raggiungere zone boschive che solitamente sono molto più fresche e ventilate.

E cosa sappiamo del ventilatore? Aiuta a difenderci dal caldo? Secondo gli esperti si tratta di una soluzione per tamponare, visto che l’apparecchio smuove soltanto l’aria, senza però modificare la temperatura nella stanza. Insomma, seguire questo elenco può essere molto importante, soprattutto per i più piccoli e gli anziani.

In sintesi…