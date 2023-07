Bill Gates vuole oscurare il sole, ecco il suo piano

Ricordate l’incipit di Highlander 2? Ebbene, Bill Gates vuole farlo sul serio, oscurare il sole per proteggerci dai suoi raggi e scongiurare il riscaldamento globale. Dopo aver predetto il problema dei virus con un decennio di anticipo, il visionario proprietario di Microsoft se ne inventa un’altra e prova a progettare un nuovo piano per la creazione di nuvole artificiali capaci di schermare l’astro.

Il piano per oscurare il sole

Siamo nel 1999, Lo strato di ozono che ricopriva una volta la Terra non esiste più e le vittime delle radiazioni solari si contano a milioni. Quindi, Connor costruisce lo Scudo Spaziale per proteggere il pianeta dai raggi ultravioletti. Lo scudo, tuttavia, condannerà per sempre la Terra ad un’esistenza senza Sole. Nel 2024, però, Connor riesce a distruggere lo Scudo Spaziale. Abbiamo ricapitolato velocemente tutta la trama di Highlander 2 – Il ritorno, per coloro che non hanno colto il parallelismo con l’idea di Bill Gates. Un’altra similitudine è quella relativa alla data; ormai siamo infatti vicinissimi al 2024, anno in cui si svolgono i fatti del film nel presente.

C’è però da dire che in realtà gli scienziati stanno lavorando ad alcune sperimentazioni di questo tipo sin dal 2012.

Nel 2017 Bill Gates si è aggiunto al progetto per apportare le proprie idee, discusse proprio di recente nella Casa Bianca al fine di valutarne vantaggi e svantaggi. Insomma, siamo seri… davvero si sta pensando di oscurare il sole? Realmente la trama del film con Lambert e Ironside può essere attuata? Indubbiamente, il riscaldamento globale è un problema non da poco e quindi ogni possibile soluzione va ascoltata, ma mai ci saremmo aspettati che si potesse realmente creare una sorta di barriera per schermare i raggi solari. Nello specifico, il sistema funziona alterando la composizione dell’atmosfera in maniera che questa sia più riflettente e rispedisca parte dei raggi solari indietro nello Spazio.

Bill Gates, come oscurare il sole?

All’atto pratico il piano è questo: creare nuvole artificialmente di modo che al suolo la temperatura sia più fresca, attraverso una tecnica chiamata Stratospheric Aerosol Injection (Iniezione di Aerosol Stratosferico). Per la creazione di queste nuvole artificiali basterà diffondere una soluzione composta da acqua, gesso, e particelle di zolfo nella stratosfera. Come detto, il progetto è stato già presentato anche alla Casa Bianca, al fine di permettere al Governo statunitense di valutare tutti i vantaggi che esso offre. Secondo Bill Gates, questa barriera permetterà al pianeta di raffreddarsi in pochi anni. C’è però chi vuole valutarne anche i rischi e secondo gli esperti presto tale progetto salirà alla cronaca e diventerà argomento di grande dibattito internazionale.

In realtà, considerare questa proposta come una soluzione contro il riscaldamento globale oggi a luglio inoltrato, ci sembra anche alquanto interessante. Proprio di recente abbiamo infatti visto quanto sia pericoloso in generale il sole in piena estate. Uno studio di Nature Medicine ha infatti evidenziato un gran numero di morti in Europa la scorsa estate, con un terribile record proprio in Italia. Il problema del caldo estremo è quindi una questione certamente da non sottovalutare. Sarà però compito degli scienziati capire quali siano poi i rischi di un pianeta che dovrà fare a meno di tutta la potenza del sole.

In sintesi…