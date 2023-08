Spiagge più belle d’Europa 2023 secondo European Best Destinations

Sempre più persone sono alla ricerca delle spiagge più belle d’Europa, soprattutto ora. Agosto, infatti, è da sempre considerato il mese clou per le vacanze estive. Il clima, infatti, in molte parti del mondo, comprese molte regioni costiere, è caldo e piacevole. Proprio per questo l’esperienza al mare è ancora più gradevole. In più, si predilige agosto per partire, perché le vacanze scolastiche si concentrano soprattutto in questo mese. Molte scuole, infatti, optano per gli esami di riparazione a luglio e non a settembre. Un altro motivo per il quale si predilige la vacanza al mare ad agosto è che sia le compagnie aeree che le agenzie di viaggio offrono una vasta gamma di opzioni di viaggio. In questo modo si può organizzare più velocemente la propria vacanza.

Ma quali spiagge scegliere da favola? In aiuto, arriva l’ultima classifica realizzata dal sito European Best Destinations, nata grazie ai voti degli utenti.

Ce ne sono per tutti i gusti

Nell’ultima classifica di European Best Destinations figurano spiagge per ogni gusto. Ci sono quelle per chi ama il trekking ma anche quelle per i solitari che non amano la folla. Inoltre ci sono quelle comode vicino ai resort o a un hotel e quelle che permettono di fare campeggio. Dall’analisi, si nota che tra le spiagge più belle d’Europa, molte si trovano ovviamente in Grecia ma anche nel nostro paese, in Spagna e in Portogallo. La Croazia, invece, stranamente è assente dalla top 15.

All’ultima posizione e quindi alla quindicesima c’è la spiaggia rosa, Cala di Roto sull’Isola di Budelli in Sardegna(Italia). Si tratta di un luogo di rara bellezza con una sabbia bianca finissima ma anche rosa fatta di fossili frantumati e corallo.

Segue al 14° posto la spiaggia dell’Ostriconi in Corsica settentrionale (Francia) che è una delle più belle della Corsica settentrionale. In 13esima posizione c’è la spiaggia di Monterosso al Mare in Liguria (Cinque Terre) Italia mentre in 12esima la Kriaristi Beach a Sithonia – Halkidiki in Grecia.

Proseguiamo con la posizione numero 11 dove incontriamo, sempre in Grecia, la Sykia Beach a Milos Island mentre alla posizione 10 c’è un’altra spiaggia italiana. Parliamo di Cala Tonnarella dell’Uzzo che si trova a San Vito lo Capo in Sicilia.

Al nono posto c’è in Spagna, Cala Moraig a Benitatchel in Costa Blanca mentre in ottava posizione in Portogallo Praia Nova a Porches – Lagoa in Algarve. Infine al settimo posto c’è Butterfly Valley Beach in Turchia.

Spiagge più belle d’Europa 2023 secondo European Best Destinations

Siamo arrivati alla top 6 delle spiagge più belle d’Europa 2023 secondo European Best Destinations. Ebbene, al sesto posto troviamo una spiaggia spagnola ovvero la Cala Granadella a Javea in Costa Blanca mentre in quinta posizione, sempre in Spagna, c’è As Catedrais Beach in Galicia.

La quarta posizione, appena sotto il podio, è occupata da La Pelosa Beach a Stintino in Sardegna (Italia). Essa è considerata la spiaggia più bella di tutta la Sardegna grazie alle sue acque calme e turchesi che sono chiamate i Caraibi d’Europa.

Sul gradino più basso del podio c’è la spiaggia dell’Amio a Pechón in Cantabria (Spagna) dove la natura è allo stato puro. Non c’è infatti nessun resort nel raggio di chilometri. Questa spiaggia è collegata a un isolotto mediante un istmo ed è circondata su entrambi i lati dal mare. Proprio per questo è unica nel suo genere.

Il secondo posto è per una spiaggia portoghese, esattamente quella di Bordoira ad Aljezur in Algarve dove c’è natura selvaggia, un parco naturale e miele di produzione locale. Sulla vetta più alta c’è una spiaggia da sogno che è la Torrente de Pareis a Maiorca nelle Isole Baleari in Spagna.

Riassumendo…

1. È arrivata la classifica 2023 di European Best Destinations delle spiagge più belle d’Europa

2. L’Italia si classifica al quarto posto con La Pelosa beach a Stintino in Sardegna

3. Le prime tre posizioni sono occupate da la Torrente de Pareis a Maiorca, la Bordoira ad Aljezur in Algarve e l’Amio a Pechón in Cantabria.

[email protected]