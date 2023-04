Mete senza passaporto: ecco 4 luoghi imperdibili

Passaporto, che agonia in questo periodo. L’attesa è infatti molto lunga, per non parlare delle code infinite che spesso rovinano l’organizzazione di un viaggio verso destinazioni lontane. Ci sono, però, delle mete incredibili che si possono raggiungere senza la necessità di avere il passaporto.

Basta la semplice carta di identità valida per l’espatrio e il gioco è fatto. Uno di questi luoghi è proprio vicino a noi e bastano poche ore di aereo per raggiungerlo. Il prezzo dei biglietti, però, è abbastanza alto per cui, dato che il passaporto non serve, prenotando il volo con qualche mese di anticipo, si potrà godere di questa meta a un costo accessibile.

Ecco la top 4 dei luoghi da visitare assolutamente una volta nella vita.

La top 4

Tra le mete imperdibili per una vacanza senza passaporto, c’è sicuramente la Turchia. Basta infatti la sola carta di identità con almeno cinque mesi di validità residua. Ma perché visitare tale luogo? Innanzitutto per la grande varietà dei paesaggi e poi perché la Turchia vanta innumerevoli monumenti e siti archeologici. C’è anche un altro particolare che rende questo luogo unico al mondo. Si avrà, infatti, la possibilità di saltare da un continente all’altro da Istanbul.

Un traghetto fa la spola da una sponda all’altra. Recarsi in questa regione significa anche mangiare bene e scoprire una cultura unica nel suo genere. E poi c’è la Cappadocia con i suoi comignoli delle fate, un passaggio scolpito nella roccia che sembra irreale. Soggiornarci sarà come vivere in una fiaba.

Il luogo più esotico che si potrà raggiungere senza passaporto è sicuramente l’isola di Rèunion, dato che si tratta di un dipartimento francese d’oltremare. Anche per arrivare in questo luogo serve solo la carta di identità valida per l’espatrio. A differenza della Turchia, però, è lontana. Si trova, infatti, nell’Oceano Indiano ma, nonostante sia dipartimento francese, mantiene quasi intatta la sua tipicità e la sua natura rigogliosa. Non si può non restare rapiti dalle spiagge di sabbia bianca e nera o dalla classiche palme di cocco che si protendono verso il mare. Qui svetta anche il maestoso Piton de la Fournaise che è uno dei vulcani più accessibili al mondo, motivo per il quale questa meta acquista ancora più fascino.

Le altre

Le mete imperdibili per una vacanza senza passaporto non sono finite. Per chi ama il fresco, ci sono le isole Lofoten da visitare. Andandoci fuori stagione è possibile anche ammirare l’aurora boreale o il sole di mezzanotte. Quello che poi circonda questo angolo di paradiso è il paesaggio incastonato tra i fiordi e abitato da una fauna davvero peculiare. Le principali isole sono Austvågøy, Vestvågøy, Flakstadøy, Moskenesøy, tutte separate dalla terraferma dal Vestfjorden. Sono però collegate tra di loro da ponti stradali e da gallerie. L’arcipelago si può scoprire a fondo seguendo la strada E10 che percorre le isole da un’estremità all’altra.

Chiudiamo con le lussureggianti, selvagge e incontaminate isole Azzorre che si trovano in mezzo all’oceano Atlantico. Nonostante siano una meta lontana da raggiungere, non necessitano del passaporto per cui vale davvero la pena visitarle. In tale paradiso si possono fare delle esperienze davvero uniche: dal whale watching al bagno nelle piscine naturali vista oceano. Se ci si spinge, poi, verso le isole più a occidente, si possono ammirare anche le scegliere a picco sull’oceano, la vegetazione lussureggiante nonché i crateri dei vulcani diventati dei laghi.

