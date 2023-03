I paesi più belli del mondo dove è possibile viaggiare senza passaporto

Continua il caos passaporti in tutta Italia. Lunghi mesi di attesa, una media di 3-4, ma a volte anche 6 mesi o di più per poter rinnovare il documento indispensabile per viaggiare nei paesi extra Ue, sta mettendo in crisi il settore del turismo e anche chi viaggia e deve spostarsi. Solo a gennaio, erano stati cancellati migliaia di viaggi a causa del caos passaporti. Nelle ultime settimane, però, qualcosa si sta muovendo e le Questure stanno cercando di fare il possibile per velocizzare i tempi, mettendo a disposizione Open day e altre iniziative. Ma dove è possibile viaggiare senza passaporto? È questa una delle domande che in tanti si stanno facendo in vista delle prossime vacanze.

I paesi più belli del mondo dove è possibile andare senza passaporto

Infatti, chi ha preso appuntamento per il rinnovo del passaporto e dovrà attendere mesi, deve anche trovare un’alternativa valida. Una meta in cui non è necessario avere il documento a portata di mano.

Altre mete da vedere senza il passaporto

Oltre a tutte le destinazioni della Ue e i paesi membri dell’area Schengen, dove basta la carta di identità, anche in alcuni paesi extra Ue è possibile viaggiare senza passaporto.Tra i paesi più belli del mondo extra Ue dove è possibile viaggiare senza passaporto figurano l’Albania, Andorra, Bosnia, Gibilterra, Egitto con visto di ingresso. Ma anche il Principato di Monaco, Montenegro, Serbia, Tunisia.Ci sono alcune mete lontane ma che fanno parte dei territori per cui non serve il passaporto. Basti pensare alle isole immerse nell’oceano che essendo parte dei territori francesi non presuppongono il passato per soggiorni brevi turistici. Tra questi la Polinesia Francese, Nuova Caledonia, Saint-Pierre Et Miquelon,Saint-Barthélemy, Wallis e Futuna, Guadalupa, Guyana francese, Saint Martin, Martinica, La Riunione, Mayotte.Stessa cosa per Aruba, Curaçao, e Sint Maarten che fanno parte dei Caraibi olandesi per cui basta la carta di identità.

Altra meta che non fa parte della Ue ma per cui basta la carta di identità è la Norvegia, con le bellissime isole Lofoten, che essendo parte dell’area Schengen richiede semplicemente la carta d’identità. Allo stesso modo, basta la Ci anche per visitare i Balcani. Quindi concedersi un viaggio tra Croazia, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria e Macedonia del Nord.

Azzorre, Madeira, Islanda, Svizzera e Canarie, sono altre destinazioni stupende che si possono visitare senza il passaporto.

Ovviamente, poi, ci sono tutti i paesi della Ue per cui basta la carta di identità quindi: Austria, Lituania, Lussemburgo, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Bulgaria, Cipro, Slovacchia, Slovenia, Croazia. E ancora Malta, Paesi Bassi, Polonia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia e Ungheria.