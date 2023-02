European Best Destinations 2023: ecco le migliori destinazioni per fare un viaggio

Ci avviciniamo alla primavera e la voglia di viaggiare cresce sempre di più. Chi non ha deciso ancora dove andare, potrà affidarsi alle destinazioni elette migliori e più nel dettaglio a quelle insignite del titolo “Best European Destinations 2023” dai viaggiatori di tutto il mondo.

A vincere quest’anno è stata la città di Varsavia e a deciderlo sono stati settecentomila utenti che da quasi 180 paesi hanno espresso la loro preferenza sul sito di European Best Destinations. Quest’ultima è un’associazione di promozione turistica la cui base si trova a Bruxelles.

Ecco allora quali sono le migliori destinazioni in Europa, dalle isole della Grecia fino ad arrivare agli incredibili castelli in Germania e alle destinazioni italiane segrete.

Le prime cinque

Come detto, tra le migliori destinazioni europee vince il titolo di “Best European Destinations” la città di Varsavia. Ha vinto perché è bella, amichevole, verde, di mentalità aperta e perché è perfetta non solo per una vacanza culturale ma anche per una gita con la famiglia.

Da non perdere assolutamente la piazza del Mercato della città Vecchia, il Palazzo della cultura e delle Scienza nonché il parco Lazienski.

Segue Atene che va visitata per più ragioni. In primis perché è la culla della filosofia e della democrazia e poi perché ha un mare stupendo e dei paesaggi mozzafiato.

C’è poi Maribor in Slovenia che è un affascinante centro culturale, educativo e culinario che si trova nella parte a nord est del paese. Questa città, per chi non lo sapesse, ha un guiness dei primati: qui c’è la vite più antica del mondo.

In quarta posizione troviamo Vienna che è la meta ideale per i romantici. È una città gay-friendly ed è anche una delle più sicure d’Europa.

È nota poi a tutti per l’ottima qualità della vita e per il basso tasso di criminalità.

In quinta posizione troviamo un’italiana che è Cittadella che si trova nel Veneto. Si tratta della città murata più bella d’Europa e dista 60 chilometri da Venezia e Verona. Da tale luogo, poi, è possibile raggiungere con facilità sia la Laguna Veneta che le Dolomiti.

Le altre

Come detto, le migliori destinazioni europee insignite del titolo European Best Destinations sono venti. In sesta posizione troviamo Essen in Germania che è stata capitale della cultura 2010.

Troviamo poi Veszprem in Ungheria che ha ricevuto anche un altro titolo quest’anno ovvero quello di Capitale della Cultura Europea. All’ottavo posto c’è Londra per la quale non c’è bisogno di alcuna descrizione, al nono Grenoble Alpes in Francia che si trova in un’eccezionale luogo, esattamente nel cuore di montagne come le Vercors, Chartreuse e Belledonne.

Al decimo posto c’è Mannheim in Germania, all’11° Porto-Santo a Madeira Islands, al 12° Toledo in Spagna e al 13° Faial nelle Azzorre. Ci sono poi Rodi in Grecia, Copenaghen in Danimarca, Toss de Mar in Spagna, Ascona-Locarno in Svizzera, Milos in Grecia, Praga in Repubblica Ceca e Soller in Spagna.

